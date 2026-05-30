Midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yolcu midibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza, İsmet İnönü Bulvarı’nda meydana geldi. H.B.Ç. yönetimindeki yolcu midibüsü, seyir halindeyken C.S.’nin kullandığı 34 UK 4163 plakalı panelvan tipi hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarında park halinde bulunan bir tıra çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan H.S. olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü C.S. ile araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

H.S.’nin cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, midibüsün çarptığı hafif ticari aracın savrularak park halindeki tıra çarpması ve ardından devrilmesi yer aldı.