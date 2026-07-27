Komşusu ceset var sanıp polisi aradı! Gerçek bambaşka çıktı

Çin’de bir apartmanda yayılan ağır koku paniğe neden oldu. Kötü kokunun çürüyen bir cesetten geldiğini düşünen komşu polisi arayarak ihbarda bulundu. Eve giden ekipler ise beklenmedik bir manzarayla karşılaştı.

KÖTÜ KOKU POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Olay, 14 Temmuz’da Çin’in Guangdong eyaletinde meydana geldi. Aynı apartmanda yaşayan bir kişi, binayı saran ağır kokunun çürüyen bir cesetten geldiğini düşünerek polisi aradı. İhbar üzerine ekipler kısa sürede adrese ulaştı.

GERÇEK KAPI AÇILINCA ANLAŞILDI

Polis, ihbarın yapıldığı dairenin kapısını çaldığında içeride yaşayan Chen soyadlı kadının mutfakta yemek hazırladığı ortaya çıktı. Kötü kokunun kaynağı ise ceset değil, Guangdong mutfağında kullanılan geleneksel “kokulu sirke” ile pişirilen çorbaydı.

2 BİN YILLIK GEÇMİŞE SAHİP

SouthChinaMorning Post'un haberine göre, yerel halk arasında “kokulu osuruk sirkesi” olarak da anılan bu fermente sirke, Guangdong bölgesinde yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip geleneksel bir ürün olarak biliniyor. Keskin kokusuyla tanınan sirke, özellikle sıcak tencere yemekleri ve çorbalarda kullanılıyor. Bazı Guangdong bölgelerinde somut olmayan kültürel miras olarak da kabul ediliyor.

“KOMŞUM CESET PİŞİRDİĞİMİ SANDI”

Chen, yaşadığı olayı sosyal medyada paylaşarak, “Komşum ölü bir ceset pişirdiğimi sandı” ifadelerini kullandı. Olay kısa sürede Çin sosyal medyasında viral olurken, birçok kullanıcı sirkenin kokusunun gerçekten çok ağır olduğunu belirten yorumlar yaptı.