Yıllarca gözünü ovuşturdu! Doktorlar kirpiklerinde binden fazla canlı buldu

Çin’de gözlerindeki kaşıntıyı aylarca önemsemeyen 36 yaşındaki bir adamın yaşadıkları görenleri şaşkına çevirdi. Sürekli gözlerini ovuşturan adamın kirpik diplerinde yapılan incelemede binden fazla akar (Demodex) bulundu. Doktorlar, kötü hijyen alışkanlıklarının ciddi görme kaybına yol açabileceği uyarısında bulundu.

ALTI AY BOYUNCA GÖZLERİNİ OVUŞTURDU

Hubei eyaletinde yaşayan ve soyadı Yu olarak açıklanan 36 yaşındaki adam, yaklaşık altı ay boyunca gözlerinde kuruluk, kaşıntı ve yapışkanlık hissetti. Şikâyetleri arttıkça gözlerini daha sık ovuşturmaya başladı ve eczaneden aldığı göz damlalarını kullandı. Ancak belirtiler geçmek yerine daha da ağırlaştı ve görmesi hızla azaldı.

KİRPİK DİPLERİNDE BİNLERCE AKAR TESPİT EDİLDİ

Hastanede yapılan muayenede Yu’ya, Demodex blefariti adı verilen göz kapağı iltihabı teşhisi konuldu. Doktor Qin Jiao, her iki gözden rastgele sekizer kirpik alarak mikroskop altında inceledi.

Güney Çin Sabah Postası'nın haberine göre, incelemede, her bir kirpik kökünde 8 ila 9 Demodex akarının bulunduğu görüldü. Bir gözde ortalama 100 ila 150 kirpik olduğu düşünüldüğünde, doktorlar Yu’nun gözlerinde yüzlerce hatta binden fazla akar bulunduğunu tahmin etti.

NEDENİ HİJYEN ALIŞKANLIKLARI ÇIKTI

Doktorlar, Yu’nun sık sık gözlerini ovuşturmasının yanı sıra çarşaf ve yastık kılıflarını yaklaşık üç ayda bir değiştirdiğini belirledi. Uzmanlara göre bu alışkanlıklar akarların çoğalması için uygun bir ortam oluşturdu.

TEDAVİ EDİLMEZSE KALICI GÖRME KAYBINA YOL AÇABİLİYOR

Uzmanlar, Demodex akarlarının az sayıda bulunduğunda çoğu insanda belirti vermeyebileceğini ancak aşırı çoğalmaları durumunda göz kapağı iltihabı, kirpik dökülmesi, kuru göz ve kornea hasarı gibi ciddi sorunlara neden olabileceğini belirtiyor.

Doktorlar özellikle sabahları göz kapaklarında yapışma, sürekli kaşıntı, kirpik dökülmesi ve geçmeyen göz rahatsızlıkları yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden göz muayenesi yaptırması gerektiğini vurguluyor.