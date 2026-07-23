Karadeniz'in Efes'i için çalışmalar başladı: 1800 yıllık mozaik ortaya çıkıyor

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Zımbıllı Tepe mevkisinde bulunan, tarihi Paflagonya bölgesinin başkenti ve "Karadeniz'in Efes'i" olarak anılan Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2026 yılı arkeolojik kazı çalışmaları başladı.

2006 yılından bu yana sürdürülen kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük başkanlığında yürütülüyor.

Taşköprü Belediyesinin de destek verdiği çalışmalarda bu yıl 45 kişilik ekip görev yapıyor. Türk arkeologların yanı sıra İtalya'dan gelen 15 kişilik ekip de kazılara katılıyor.

ÇALIŞMALAR ROMA BAZİLİKASINDA YOĞUNLAŞTI

Kazı Başkanı Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük, antik kentte restorasyon ve kazı çalışmalarının birlikte yürütüldüğünü belirterek, daha önce zemin mozaiklerinin onarımına başlanan Roma Villası'ndaki çalışmaların da sürdüğünü söyledi.

Kazı sezonunun ödenek durumuna bağlı olarak ekim ayının sonuna kadar devam etmesinin planlandığını ifade eden Eliüşük, bu yıl ağırlığın akropolde yer alan Roma bazilikasına verildiğini söyledi.

Yaklaşık bin metrekarelik alana sahip yapının milattan sonra 2. yüzyılda inşa edildiğini, daha sonra ise piskoposluk merkezi olarak kullanılan bazilika planlı bir kiliseye dönüştürüldüğünü belirten Eliüşük, bu yıl zemin mozaiğinin en az yarısını açmayı ve koruma çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

BATI KARADENİZ'DE İLK ROMA BAZİLİKASI

Kazısı yapılan yapının bölge açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Eliüşük, şunları söyledi:

"Batı Karadeniz'de Roma dönemine ait bir bazilika henüz tespit edilmedi. Bu kapsamda kazısını gerçekleştirdiğimiz yapı oldukça önemli. Milattan sonra 160 ile 180 yılları arasına tarihlendirilen önemli kamusal yapılardan birini kazıyoruz. Yapının önemi sadece Roma dönemine ait olmasından değil, aynı zamanda 6. yüzyıla kadar Hristiyan kilisesi olarak kullanılmasından kaynaklanıyor. Pompeiopolis'in piskoposluk merkezi olduğu dönemde dini yapısının da burası olduğunu değerlendiriyoruz."

Yapının büyük ölçüde tahrip edilmiş olmasına rağmen mevcut izler ve zemin mozaiklerinin görkemini ortaya koyduğunu belirten Eliüşük, çalışmaların orta nefte yoğunlaştırıldığını söyledi.

MOZAİK FİGÜRLERİ 15-20 GÜN İÇİNDE ORTAYA ÇIKABİLİR

Bu yıl zemin mozaiklerini ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Eliüşük, mozaiklerin tamamının aynı anda açılmayacağını, koruma çalışmaları kapsamında aşamalı bir yöntem izleneceğini belirtti.

Eliüşük, mozaiklerde yer alan figürlerin ise yaklaşık 15-20 gün içinde görünür hale gelmesini beklediklerini sözlerine ekledi.