Selçuklu'dan kalma dev küpler ve erzak deposu bulundu

Kars'taki Ani Ören Yeri'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kafkas Üniversitesi iş birliğinde yürütülen arkeolojik kazı ve koruma çalışmaları sürüyor. Bu yıl altı farklı noktada devam eden kazılarda, Selçuklu Çarşısı'nda büyük küplerin yer aldığı bir erzak deposu ortaya çıkarıldı.

Tarih boyunca Bagratlı Hanedanlığı, Bizans, Büyük Selçuklu, Gürcü Krallığı, Moğollar, İlhanlılar, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Osmanlı Devleti'ne ev sahipliği yapan Ani'de, sanat tarihçileri, arkeologlar, mimarlar ve restoratörlerden oluşan 100 kişilik ekip çalışmalarını sürdürüyor.

SELÇUKLU ÇARŞISI'NDA BULUNDU

Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, kazı, koruma ve çevre düzenleme çalışmalarının bu yıl da devam ettiğini belirterek, Selçuklu Çarşısı, Selçuklu konutları, Selçuklu Mezarlığı ve Bezirhane'de kazı yürütüldüğünü söyledi.

Arslan, nisan ayında başlayan sezonun 31 Aralık'a kadar süreceğini ifade etti.

BEŞ BÜYÜK KÜP ORTAYA ÇIKARILDI

Kars'ta bulunan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Ani Ören Yeri'nde taşınır ve taşınmaz nitelikteki kalıntıların gün yüzüne çıkarılması amacıyla başlatılan kazı çalışmalarında, Selçuklu Çarşısı'nda 5 büyük küplü erzak deposuna ulaşıldı.

Selçuklu Çarşısı'ndaki kazılarda yeni bir erzak deposuna ulaşıldığını belirten Arslan, bunun Ani kazıları açısından bir ilk olmadığını, önceki yıllarda da benzer depoların bulunduğunu kaydetti.

Depoların bakliyat gibi kuru gıdaların muhafazası amacıyla kullanıldığını aktaran Arslan, şunları söyledi:

"Kazı çalışmalarımız kapsamında Selçuklu Çarşısı'nda yeni bir erzak deposunu ortaya çıkarmış olduk. Bu durum Ani kazıları için bir ilk değil, daha önceki çalışma sezonlarında da benzer erzak depolarını ortaya çıkarmıştık. Bunlar tamamen bakliyat gibi kuru gıdaları muhafaza etmek için oluşturulmuş odalar ve bu depoda da konik kürevi kap formunda 5 ayrı 'pitos' dediğimiz büyük küplere ulaştık. Küpler neredeyse 1 metreyi aşan boylara ve 50 santim çapında ağızlara sahip. Pişmiş topraktan sırsız olarak üretilmişler ve üzerlerine de aplike olarak S kıvrımlarının işlendiğini görüyoruz."

(AA)