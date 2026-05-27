Karadeniz’de bayramın ilk günü bilançosu: 264 kişi yaralandı
Kurban Bayramı’nın ilk gününde Karadeniz bölgesindeki birçok ilde kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu. Rize başvurularda ilk sırada yer aldı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Rize, Ordu, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt’ta Kurban Bayramı’nın ilk gününde toplam 264 kişi kurban kesimi sırasında yaralanarak hastanelik oldu.
Rize’de kurban kesimi sırasında kesici aletler ya da hayvan darbeleri nedeniyle yaralanan 97 kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu.
Ordu’da 50, Artvin’de 37, Bayburt’ta 30, Gümüşhane’de 26 ve Giresun’da 24 kişinin benzer şekilde yaralandığı bildirildi.
ÇOĞUNLUĞU İLK MÜDAHALE SONRASI TABURCU EDİLDİ
Tedavi altına alınan vatandaşların büyük bölümünün müdahalelerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Yetkililer, kurban kesimlerinin uzman kişiler tarafından yapılması ve vatandaşların güvenlik kurallarına dikkat etmesi konusunda uyarılarda bulundu. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi