Hırsızlar ilk oraya bakıyor! Hırsızları mıknatıs gibi çeken 2 büyük hata!

Ev güvenliğine yönelik tehditler arttıkça, sadece evinizin içini değil, dış mekanları ve her giriş noktasını korumak hiç bu kadar hayati önem taşımamıştı. Hırsızların hedef almayı sevdiği noktaları -ve evet, bahçenizin dibindeki o rastgele kulübeyi bile- ihmal etmek, evinizi hırsızlar için karşı konulmaz hale getirebilir.

HIRSIZLARIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR OLABİLİRSİNİZ: GİRİŞ KAPINIZDAKİ O DETAY SİZİ RİSK ALTINA SOKUYOR!

Siz bu makaleyi okurken, birileri maalesef bir hırsızlık olayıyla uğraşıyor. Elbette, güvenlik alarmı takmak büyük bir adım. Ancak evinizi hırsızların hedef listesinden uzak tutmak istiyorsanız, dikkate almanız gereken diğer birçok önemli güvenlik önlemi de var. Evinizin dış cephesini ihmal etmek veya giriş noktalarını güvensiz bırakmak, hırsızların içeri girmesini çok daha kolaylaştırabilir. İşte iki temel odak noktasıyla evinizin güvenliğini nasıl gerçek anlamda yükseltebileceğiniz.

EVİNİZİN GİRİŞ NOKTALARINI KONTROL EDİN

Evinizin giriş noktaları (kapılar, pencereler ve diğer tüm açıklıklar) potansiyel hırsızların ilk kontrol edeceği yerlerdir. Bu nedenle, bunların durumunu düzenli olarak kontrol etmek ve her şeyin düzgün çalıştığından emin olmak kesinlikle çok önemlidir. Sıkışan kilitler, paslı menteşeler veya dayanıksız çerçeveler savunmanızda zayıf bir nokta oluşturmasına izin vermeyin.

Kapı ve pencere menteşeleri iyice yağlanmış ve paslanmamış olmalıdır.

Tüm kilitleme mekanizmaları sağlam ve güvenli bir şekilde yerine oturmalıdır.

Camda oluşan çatlaklar veya gözle görülür hasarlar derhal onarılmalıdır.

Kiralık konutlarda, menteşeleri yağlamak veya küçük parçaları değiştirmek gibi temel işlevlerin korunması genellikle kiracının sorumluluğundadır. Ancak aşınma ve yıpranmadan kaynaklanan büyük onarımlar veya arızalı ekipmanın değiştirilmesi genellikle ev sahibinin sorumluluğundadır.

Hareket sensörlü spot ışıkları da dahil olmak üzere dış mekan aydınlatmasıyla donatılmış bir bahçe, suçluları caydırır.

BAHÇENİZİ VE MÜŞTEMİLATLARINIZI İHMAL ETMEYİN

Bahçeniz, garajınız ve dış mekan depolarınız hırsızlar için adeta birer hazine sandığı olabilir. Bu alanlar genellikle fırsatçı hırsızlar için çok cazip olan değerli alet ve ekipmanları barındırır. Ve işte bir diğer önemli nokta: birçok hırsızın ana eve girmek için dışarıda bırakılan eşyaları kullandığını unutmayın. Merdiveninizi duvara yaslayıp bıraktınız mı? Bu neredeyse bir davetiye! Unutulmuş bir kürek gibi basit bir şey bile onların işini çok daha kolaylaştırabilir.

Tüm kulübeleri, garajları ve depolama alanlarını kilitli tutun.

Merdivenleri, aletleri veya bahçe ekipmanlarını evinizin giriş noktalarına yakın yerlerde bırakmayın.

Mümkünse, dış mekanlardaki hassas noktalara hareket sensörlü lambalar veya kameralar yerleştirin.

TEMEL UNSURLAR: DAHA GÜVENLİ BİR EV İÇİN İKİ ÖNEMLİ ADIM

Evinizin güvenliğini güçlendirmek, alarm sistemlerinin ötesine bakmayı gerektirir . Öncelikle tüm olası giriş noktalarını değerlendirin, düzenli olarak onarın ve bakımını yapın. Ardından, bahçenize ve müştemilatlarınıza odaklanın; hırsıza yardımcı olabilecek her şeyi kaldırın ve değerli eşyaları gözden uzak tutun. Bazen en basit alışkanlıklar büyük fark yaratır.

Bu yüzden, bir dahaki sefere bahçe aletlerinizi "sadece bu gece için" dışarıda bırakmaya kalkıştığınızda, bir daha düşünün. Hırsızlar küçük şeyleri fark ederler ve artık siz de fark etmelisiniz.