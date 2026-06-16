Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yaşam Hayvan otlatırken nehre düşmüştü: Cansız bedenine ulaşıldı

Hayvan otlatırken nehre düşmüştü: Cansız bedenine ulaşıldı

Erzurum'un Horasan ilçesinde hayvan otlatığı sırada Aras Nehri'ne düşen 16 yaşındaki Okan Koç'un cansız bedenine ulaşıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Olay, 10 Haziran’da Horasan ilçesi Pirali Mahallesi Hiran Mezrası'nda yaşandı. Aras Nehri kıyısında hayvan otlatan çoban Okan Koç, kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarının ardından AFAD, jandarma ve dalgıç ekipleri 100'den fazla personel ile Aras Nehri'nde arama başlattı.

Okan Koç'un cansız bedenine ulaşıldı

Botlarla Aras Nehri'nde gerçekleştirilen arama çalışmalarının 6'ncı gününde Koç'tan acı haber geldi. 16 yaşındaki çobanın cansız bedeni, suya düştüğü yerden 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Sarıyer'de hafriyat kamyonu tabelaya çarptı! Yol kapandıSarıyer'de hafriyat kamyonu tabelaya çarptı! Yol kapandı

Okan Koç'un cansız bedeni Horasan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Erzurum AFAD
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro