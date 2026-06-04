“Güneş kremini sıkıp bırakanlar, ellerimi kirletmem" diyenler yandı!

Yaz aylarında pratikliği, hızlı uygulanması ve özellikle çocuklarda kullanım kolaylığı nedeniyle güneş koruyucu spreyler birçoğumuzun favorisi. Ancak New York ve Colorado'dan önde gelen dermatologlar önemli bir konuda uyarıyor: Spreylerin sunduğu bu basitlik, çoğu zaman dikkatsizliğe ve özensiz uygulamaya yol açıyor.

"SIKIP BIRAKMAK" (EN BÜYÜK YANILGI!)

Sprey kullanırken ellerinizi kirletmenize gerek olmadığı tamamen bir hurafedir. Uzmanlar, "Birçok insan sadece püskürtmenin yeterli olduğunu düşünüyor, ancak fiziksel olarak cilde yaymazsanız, eşit olmayan bir koruma ve tamamen korumasız bölgeler elde edersiniz" diyor.

Doğru Uygulama: Güneş kreminin etkili olması için cilde sıkıldıktan sonra mutlaka ellerinizle ovalayarak eşit şekilde yedirilmesi gerekir.

YETERSİZ MİKTAR KULLANIMI (SHOT BARDAĞI KURALI)

Yetişkin bir insanın açıkta kalan cildini koruması için gereken minimum güneş kremi miktarı yaklaşık bir shot bardağı kadardır. Ancak sprey formunda bu miktarı göz kararı ölçmek zordur.

Doğru Uygulama: Ürün cildi gözle görülür şekilde kaplamalı ve parlatmalıdır. Miktarı kontrol etmekte zorlanıyorsanız, spreyi önce avuç içinize sıkıp ardından vücudunuza uygulayabilirsiniz.

RÜZGARDA VE YANLIŞ KOŞULLARDA UYGULAMAK

Aerosol spreyleri ev, banyo veya araba gibi kapalı ve havalandırması olmayan alanlarda sıkmak; göz, burun, boğaz ve akciğerleri tahriş edebilir. Ancak rüzgarlı bir plaj veya hareket halindeki bir tekne de doğru adres değildir. Dr. Christine Baird, "Rüzgarlı ortamda spreyin çoğu havaya uçup gider ve cildinize neredeyse hiçbir şey kalmaz" uyarısında bulunuyor.

Doğru Uygulama: Spreyi veranda veya otopark gibi rüzgarsız, korunaklı bir açık havada uygulamalısınız. Rüzgar çoksa doğrudan losyon veya kremleri tercih etmelisiniz.

UZAKTAN VE HIZLICA PÜSKÜRTMEK

Bir metre mesafeden vücuda hızlıca sprey tutup geçmek hiçbir koruma sağlamaz.

Doğru Uygulama: Spreyi cildinize birkaç santimetre mesafeden tutmalı ve her bölgeye en az 6 saniye boyunca kesintisiz püskürterek iyice yedirmelisiniz.

TEK KATMANA GÜVENMEK (KATMANLAMA KURALI)

Özellikle tüm gün güneşte kalacaksanız tek bir katman sprey sizi korumaya yetmez. Uzmanlar, spreylerin plaj çantasında hızlı rötuşlar için harika olduğunu ancak şeffaf yapıları nedeniyle tamamen korunduğundan emin olmanın zor olduğunu belirtiyor.

Doğru Uygulama: En iyi koruma için güneş kremini birden fazla katman halinde uygulayın. Hatta uzun süreli güneşlenme planlarında ana koruyucu olarak losyon/krem kullanıp, spreyi gün içindeki tazelemeler için tercih edin.

ARABADA UNUTULAN VE TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER

Yüksek koruma faktörleri (SPF) insanlara sahte bir güvenlik hissi verir ancak ürünün aktif maddeleri zamanla parçalanır. Özellikle güneş kremini sıcak arabada bırakmak etkinliğini tamamen bitirir.

Doğru Uygulama: Güneş kremini iki saatte bir, yüzdükten veya terledikten hemen sonra yenileyin (çünkü tamamen suya dayanıklı bir krem yoktur). Ayrıca kremler zamanla etkisini kaybettiği için her yeni yaz sezonuna yeni bir güneş kremiyle başlayın.

💡"Mineral Filtre" Avantajı

Eğer ne kadar ürün sürdüğünüzü görmekte zorlanıyorsanız mineral filtreli (fiziksel) spreyleri tercih edebilirsiniz. Kimyasal filtrelere kıyasla cildin üzerinde beyaz ve daha kalın bir katman oluştururlar. Uzmana göre bu durum biraz daha fazla ovalama gerektirse de, cildinizde nerelerin boş kaldığını net olarak görmenizi sağlayan harika bir rehberdir.