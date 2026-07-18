Gece yarısı yerin altından çıktı, koca yolu kapattı!

Japonya’nın Osaka şehrinde yaşanan sıra dışı bir olay, hem bölge sakinlerini hem de yetkilileri şaşkına çevirdi. Şehrin işlek bir bölgesindeki inşaat alanında bulunan devasa bir yer altı borusu, nasıl olduğu anlaşılamayacak bir şekilde 10 metreden fazla yükselerek bir gecede adeta bir "kule" haline geldi.

GÖZLERİNE İNANAMADILAR: ASFALT PARÇALARI YOLA SAÇILDI

Olay, çarşamba sabahı erken saatlerde bir yayanın, devasa silindirden kırık asfalt parçalarının düştüğünü fark edip durumu polise bildirmesiyle ortaya çıktı. Yoldan geçenler, yükselmiş çelik boruyu gördüklerinde büyük şok yaşadı. Bir bölge sakini, yolların kapanması nedeniyle aracını bile kullanamadığını belirterek, "Buna inanamıyorum" ifadelerini kullandı.

"BOŞ APARAT YÜZMÜŞ OLABİLİR"

Şehir yetkililerinin yaptığı incelemelere göre; bölgedeki bir kanalizasyon inşaatında, sel baskınlarını önlemeye yönelik bir çalışma yürütülüyordu. Çapı yaklaşık 3,5 metre (11,5 fit) olan boru, aslında çevredeki toprağın çökmesini engellemek için bir "istinat yapısı" olarak kullanılıyordu.

İşçilerin kısa süre önce borunun içindeki suyu boşaltmasının, borunun zemin altında adeta bir şamandıra gibi yüzmesine ve yukarı fırlamasına neden olduğu tahmin ediliyor.

42 FİT YÜKSEKLİĞE ULAŞTI, TRAFİK FELÇ OLDU

Boru, bir noktada 13 metreye (42 fit) varan bir yüksekliğe ulaşarak trafiği durma noktasına getirdi. Ulaşım aksarken, yükseltilmiş yolun altındaki beton parçaları etrafa saçıldı. Neyse ki olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ: KESİM İŞLEMİ BAŞLIYOR

Perşembe günü itibarıyla itfaiye ekipleri, borunun yan tarafına bir delik açıp içine su enjekte ederek ağırlık kazandırdı ve yapıyı biraz daha aşağı çekmeyi başardı. Şehir yetkilileri, zemin üzerinde kalan 1,6 metrelik kısmı kesmek için planlama yapıyor. Ancak bu işlem nedeniyle yolun birkaç gün daha trafiğe kapalı kalması bekleniyor.

JAPONYA’DA ALTYAPI SORUNLARI: OBRUKLAR VE KAZALAR

Japonya’da daha önce de benzer altyapı aksaklıkları gündeme gelmişti. 2016 yılında Hakata’daki beş şeritli bir caddede devasa bir obruk oluşmuş, ancak ekipler gece gündüz çalışarak caddeyi rekor sürede onarmıştı.

Osaka’daki bu "yükselen boru" olayı ise, Japonya'nın yoğun şehirleşme sürecinde altyapı güvenliğinin ne denli hassas bir konu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.