Dev hasat geldi, 358,6 milyon tonla tüm zamanların rekoru kırıldı!

Brezilya, 2025/26 tarım sezonunda tarımsal üretimde tüm zamanların rekorunu kırdı. Broto’nun 11 Haziran 2026 tarihli 9. Conab araştırmasına dayanan verilere göre, ülkedeki tahıl üretimi önceki döneme göre yüzde 1,8 artışla 358,6 milyon tona ulaştı. Bu devasa üretim, Brezilya'nın küresel tarımdaki gücünü bir kez daha kanıtladı.

SOYA FASULYESİ TAHTINI KORUMAYA DEVAM EDİYOR

Bu tarihi artışın başrolünde kuşkusuz soya fasulyesi var. Üretimi 8,8 milyon ton artarak 180,3 milyon tona ulaşan soya, tek başına Brezilya’nın toplam tahıl hasadının yarısını oluşturuyor. 83,5 milyon hektarlık geniş bir alana yayılan üretimde, hektar başına ortalama 4.295 kilogram verim elde edildi.

MISIR ÜRETİMİNDE "İKİ FARKLI YÜZ"

Mısır hasadı bu sezon karmaşık bir tablo çizdi. İlk ürün mısır, yüzde 17,7'lik güçlü bir sıçrama ile 29,3 milyon tona ulaşarak Conab’ın tarihsel serisinde yeni bir verimlilik rekoruna (hektar başına 7.110 kg) imza attı. Ancak üç hasadın toplam mısır üretimi 140,5 milyon tonda kalarak önceki dönemle neredeyse aynı seviyede seyretti.

Bunun temel nedeni, ikinci ürün mısırın soya hasadı sonrası ekilmesi ve yıl ortası hava koşullarına olan bağımlılığı oldu.

KAZANAN SORGUM, KAYBEDEN PİRİNÇ OLDU

Tahıl dünyasındaki dengeler bu yıl değişti. Hasatta oransal olarak en büyük yükselişi yüzde 24,9'luk artışla sorgum gösterdi ve 7,62 milyon ton üretime ulaştı. Buna karşın, pirinç üretimi yüzde 13,2, pamuk yüzde 2,5 ve fasulye yüzde 0,5 oranında düşüş yaşadı. Üreticilerin, ekim alanlarını daha karlı ürünlere kaydırması, bu değişimde etkili olan temel unsur olarak görülüyor.

BREZİLYA NEDEN REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR?

Brezilya’nın bu başarısı üç stratejik avantajdan kaynaklanıyor:

Tropikal İklim: Aynı arazide yılda iki kez hasat yapabilme imkanı.

Geniş Arazi Kapasitesi: Cerrado bölgesinin toprak iyileştirme teknolojileriyle tarıma kazandırılması.

Yüksek Teknoloji: Geliştirilmiş tohumlar, hassas tarım makineleri, uydu sistemleri ve akıllı gübreleme yöntemleri.

Brezilya, yeni bir metre kare alan açmaya ihtiyaç duymadan bile sadece verimlilik odaklı bu teknolojik dönüşümle, dünya tarımındaki liderliğini pekiştirmeye devam ediyor.