Erzurum’da arazi kavgası: İki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 7 yaralı

Erzurum’un Palandöken ilçesinde arazi satışı nedeniyle husumet yaşayan iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı. Mahallede ve hastane çevrelerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Erzurum’da iki aile arasında arazi satışı nedeniyle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 7 kişi yaralandı.

Kavga, saat 16.30 sıralarında Toparlak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Y. ailesinin satın aldığı arazi nedeniyle Ö. ailesi fertleriyle aralarında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çıkan arbede ve açılan ateş sonucu S.Y., B.Y., E.Y., H.Y. ve G.Y. ile karşı taraftan Ö.Ö. ve M.Ö. yaralandı.

İKİ AİLE FARKLI HASTANELERE GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılardan Y. ailesine mensup kişiler Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne, Ö. ailesinden yaralılar ise Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavganın yaşandığı mahallede bazı ev ve araçlarda da hasar meydana geldiği öğrenildi.

Taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede ve hastanelerin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

