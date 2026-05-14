Çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün! Kahve telvesi evinizin kurtarıcısı olablir!

Jeonbuk Ulusal Üniversitesinden (JBNU) bir ekip, kahve atıklarını, binalarda kullanılan enerji malzemeleri kadar etkili bir malzemeye dönüştürüldü.

Avantajı, yeni malzeme fosil yakıtların yerine parçalanma parçaları ve özellik zamanı geldiğinde biyolojik olarak parçalanabilir olması.

JBNU'da malzeme mühendisi olan Seong Yun Kim , "Dünya çapında çok büyük boyutlu kahve üretiliyor ancak bunun büyük bir kısmı çöplüklere gidiyor" diyor.

"Çalışmamız, bu miktarda atık tasarrufu, ticari verim ürünleri kadar iyi performans gösterme ve çok daha sürdürülebilir olan yüksek değerli bir malzemeye dönüştürülebilir."

BİLİM İNSANLARI, BAYAT KAHVE TELVESİ İÇİN ETKİLEYİCİ YENİ BİR KULLANIM ALANI BULDU

Dünya çapında her gün yaklaşık 2,25 milyar fincan kahve tüketiliyor ve bu da çok büyük miktarda atık kahve telvesi anlamına geliyor.

Son çalışmalar, bu maddeyi beton ve diğer katkı maddelerini eklemeyi, çevreden herbisitleri uzaklaştırmak için kullanmayı ve hatta ondan yeni ilaç çiçekleri taramayı araştırdı.

Yeni başarılı, JBNU ekibi kahve telvesinin ısı kaynağı malzemesi olarak ne kadar iyi işlev görebileceğini araştırdı.

Öncelikle, kullanılan kahve telvesi bir hafta boyunca 80 derece Santigrat (176 derece Fahrenheit) noktada bir sunumu yapıldı. Daha sonra biyokömür olarak bilinen karbon açısından zengin bir malzeme üretimi için çok daha yüksek kapasite pişirildi.

Daha sonra bu biyokömür, çevre dostu çözücüler olan su, etanol ve propilen glikol ile işlendi ve ardından etil selüloz adı verilen doğal bir polimerle karıştırıldı. Ayrıca toz halindeki karışım sıkıştırılmış ve ısıtılarak kompozit bir malzeme haline getirildi.

Polimer, biyokömürü stabilize eder, çözücüler polimerin malzemelerini tıkamasını engellemek için eklendi. Bu kendi kendine önemli bir özelliktir: ısıya karşı çok etkili bir yalıtkan olan havayı hapsederler.

Laboratuvar testlerinde araştırmacılar, kahve tabanlı olanlar da dahil olmak üzere çeşitli voltaj malzemelerini bir güneş hücresinin yerine yerleştirdiler .

Bu minik tezgâh üstü model, sıcaklığın güneş panellerinden yayılan fazla ısıyı nasıl bloke ettiğini ve bu ısının çatılara genişleterek evleri ısıtmasını nasıl engellediğini belirliyordu. Yeni malzeme kullanılan versiyon, kopyalanan versiyona göre sürekli olarak daha serin kaldı.

Yani yeni malzeme performansı, şu anda sağlanan en iyi ticari demokratik malzemelerden biri olan genleştirilmiş polistiren ile eşdeğerdi. Ancak aradaki fark şu ki, polistiren fosil yakıtlardan üretilen sentetik bir polimerdir, bu nedenle üretim ve nihai olarak evde muhafaza edilmesi çok daha zararlıdır.

Biyolojik olarak parçalanabilirlik testlerinde, kahve bazlı malzeme yalnızca üç hafta sonra ağırlığının yüzde 10'undan fazlasını kaybetti. Polistiren aynı süre boyunca neredeyse hiç değişmeden kaldı. Araştırmacılar, bu tür malzeme bileşenlerinde esneklik için en uygun kullanım alanı olabileceğini ve çatıdaki güneş panelleri yoğun bir şekilde çalışırken bile iç mekanın serin kalmasını sürdürebileceğini ileri sürüyor.

Kim , "Bu malzemenin yalnızca malzeme miktarıyla kalması, aynı zamanda döngüsel ekonomiye de katkıda bulunmasıdır" diyor, ve "Atıfların işlevsel bir ürüne dönüştürülerek yoğun yükleri azaltılırken sürdürülebilir özellikler için yeni olanaklar sunabiliriz" diye ekliyor.