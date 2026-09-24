Cinsel isteği tavan yaptıracak 8 yiyecek: Uzmanlar ‘Her evde var’ diyerek açıkladı

Cinsel arzu kişiden kişiye büyük farklılık gösterebiliyor. Yoğun stres, yorgunluk ve günlük yaşamın getirdiği baskılar libidoda geçici düşüşlere neden olabilirken, yeni başlayan bir ilişki ya da kadınlarda yumurtlama dönemi cinsel isteğin artmasına yol açabiliyor.

Ancak cinsel isteği etkileyen unsurlar bunlarla sınırlı değil. Beslenme düzeninin de libido üzerinde rol oynayabileceği belirtildi. Bilimsel araştırmalar bu konuda henüz sınırlı olsa da bazı yiyeceklerin hormon üretimini, kan dolaşımını veya psikolojik olarak cinsel uyarılmayı destekleyebileceği düşünülüyor.

LİBİDOYU ARTIRAN YİYECEKLER SIRALANDI

Beslenme uzmanı Dr. Jean-Michel Cohen'e göre afrodizyak olarak değerlendirilen bazı yiyecekler şöyle:

Vanilya: Kokusu ve duyusal çağrışımları nedeniyle yüzyıllardır cinsellikle ilişkilendirilen vanilyanın, psikolojik açıdan uyarıcı bir etkisi olduğu düşünülüyor.

Tarçın: Baharatlı tadı ve uyarıcı özelliğiyle cinsel heyecanı destekleyebilecek besinler arasında gösteriliyor.

Badem: İçeriğindeki E vitamini nedeniyle libido açısından faydalı olduğu öne sürülüyor. Kaynakta E vitamini flavonoid olarak belirtilse de, E vitamininin kimyasal olarak bir flavonoid değil, yağda çözünen bir vitamin olduğunu belirtmek gerekiyor.

Çilek: Kırmızı rengi aşk ve arzuyla ilişkilendirilirken, tüketiliş biçiminin de duyusal açıdan uyarıcı olabileceği ifade ediliyor.

Ginseng: İçerdiği ginsenozidlerin cinsel fonksiyonları destekleyebileceği ve kan dolaşımını artırabileceği belirtiliyor. Bu özelliğin özellikle erkeklerde ereksiyon açısından faydalı olabileceği düşünülüyor.

İstiridye: Çinko açısından zengin olan istiridyenin, testosteron üretiminde rol oynayan minerali sağlaması nedeniyle cinsel istekle ilişkilendirildiği belirtiliyor. Testosteron hem erkeklerde hem kadınlarda cinsel istek üzerinde rol oynayan hormonlardan biri.

Çikolata: İçeriğindeki flavonoidlerin yanı sıra serotonin salgılanmasıyla ilişkilendiriliyor. Serotonin ruh haliyle bağlantılı bir nörotransmiter olsa da çikolatanın doğrudan libidoyu artırdığı konusunda güçlü bilimsel kanıt bulunmuyor.

Zencefil: Kan dolaşımını destekleyebileceği gerekçesiyle afrodizyak olarak kabul edilen yiyecekler arasında yer alıyor.

AKDENİZ TİPİ BESLENME ÖNE ÇIKTI

Cinsel isteği korumak açısından tek tek yiyeceklere odaklanmak yerine genel beslenme düzenine dikkat edilmesi öneriliyor. Bu noktada Akdeniz tipi beslenme öne çıkıyor.

Sebze, meyve, balık, aromatik otlar ve çeşitli baharatlar bakımından zengin olan bu beslenme modeli, genel sağlık açısından da dengeli bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor. Beslenme ile cinsel sağlık arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarda da Akdeniz tipi beslenmenin sıkça ele alındığı belirtildi.

ALKOL, ŞEKER VE AŞIRI YAĞ TÜKETİMİNE DİKKAT

Libidoyu doğrudan "öldüren" tek bir yiyecek bulunmadığı, asıl önemli olanın beslenmenin genel kalitesi olduğu ifade edildi. Bununla birlikte bazı tüketim alışkanlıkları cinsel sağlık üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir.

Özellikle yüksek miktarda ve düzenli alkol tüketiminin uzun vadede penis bölgesindeki kan akışını olumsuz etkileyerek erektil disfonksiyon riskini artırabileceği belirtildi.

Şeker ve yağ bakımından zengin beslenme de hem kilo hem de genel sağlık üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilir. Aşırı yağlanmanın özellikle karın bölgesinde birikmesi ise testosteron seviyelerinin düşmesiyle ilişkilendirildi. Testosteron, cinsel isteğin düzenlenmesinde önemli rol oynayan hormonlardan biri.

PEYNİR VE SÜT TÜKETİMİNDE SORU İŞARETLERİ

Süt ürünleri ve özellikle peynir konusunda ise bazı iddialar bulunuyor. Kaynakta, hormon içeren üretim süreçleri nedeniyle bu ürünlerin vücudun doğal testosteron ve östrojen üretimini etkileyebileceği öne sürüldü. Ancak süt ürünlerinin doğrudan libidoyu düşürdüğünü gösteren güçlü bilimsel kanıt bulunmadığı da göz önünde bulundurulmalı.

Sonuç olarak cinsel isteği korumak için tek bir "mucize" besine yönelmek yerine dengeli beslenmek, alkolü sınırlamak ve aşırı şeker ile doymuş yağ tüketiminden kaçınmak daha önemli görünüyor.