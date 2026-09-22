Günlük hayatın yoğunluğu, iş baskısı ve kaygı cinsel yaşamı da doğrudan etkileyebiliyor. İnsanlar stres altında olduklarında çoğu zaman cinsel yakınlığı geri plana atarken, ilişki danışmanı Tracey Sainsbury bunun sanılanın aksine stresi azaltmak için kullanılabilecek yollardan biri olduğunu söyledi.

Sainsbury, çiftlerin cinsel ilişkiyi yalnızca boş zaman kaldığında yapılan bir aktivite olarak görmemesi gerektiğini belirterek "haftada üç kez cinsel ilişkinin" stresle mücadelede faydalı olabileceğini savundu.

Stresin "sessiz katil" olarak anılmasının bir nedeni bulunuyor. Uzun süreli ve yoğun stresin sağlık üzerinde ciddi etkileri olabildiği, ağır vakalarda kalp krizi ve felç gibi sorunlarla ilişkilendirildiği biliniyor.

"STRESLİYKEN SEKSİ SON SIRAYA KOYUYORUZ"

İnsanların kaygılı, yorgun veya bunalmış hissettiklerinde cinsel ilişkiye girmek istemeyebileceğini belirten Sainsbury, tam da bu noktada alışkanlığın değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Uzman, cinsel aktivitenin dopamin, oksitosin ve serotonin gibi genellikle "mutluluk hormonları" olarak adlandırılan kimyasalların salgılanmasını tetikleyebildiğini belirtti. Bu hormonların kişinin stres karşısındaki dayanıklılığına katkı sağlayabileceğini ifade eden Sainsbury, cinselliğin çiftlerin rutinlerinin bir parçası haline getirilebileceğini söyledi.

Sainsbury, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Bunların hepsini seks yoluyla uyarabilirsiniz ve insanlar bunu rutinlerinin bir parçası haline getirmeli" dedi.

Üstelik bunun uzun ve romantik bir birliktelik olmak zorunda olmadığını da vurguladı.

"Oldukça açık söylemek gerekirse, bunun güzel ve romantik bir sevişme olması gerekmiyor. Salonda kanepede ya da mutfakta kısa bir birliktelik olabilir. Bunun gece yatakta olması gerekmiyor" ifadelerini kullandı.

Her iki partnerin de evden çalıştığı çiftlere öğle arasında cinsel yakınlık yaşamayı da öneren uzman, fiziksel temasın yalnızca hormonlarla sınırlı olmadığını belirtti. Cinsel yakınlığın kişinin daha eğlenceli ve oyunbaz tarafını yeniden ortaya çıkarmasının da stres seviyesinin düşmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERDE DİKKAT ÇEKİCİ ARAŞTIRMA

Sainsbury'nin dikkat çektiği bir diğer nokta ise çocuk sahibi olmaya çalışan çiftlerin yaşadığı paradoks oldu.

Yaklaşık yedi çiftten birinin çocuk sahibi olma konusunda sorun yaşadığı belirtilirken, bu süreçte çiftlerin daha fazla cinsel ilişki yaşaması beklenmesine rağmen tam tersi bir durum ortaya çıkabiliyor.

Çocuk sahibi olma baskısının cinsel yaşamı olumsuz etkileyebildiğini belirten uzman, "performans gösterme" baskısı ve başarısızlık korkusunun tutkuyu azaltabildiğini söyledi.

Bu nedenle çiftlerin cinsel ilişkiyi yalnızca yumurtlama dönemindeki birkaç güne sıkıştırmak yerine haftalık rutinlerinin bir parçası haline getirmesi gerektiğini savundu.

"Stresliyken veya çocuk sahibi olmaya çalışırken yeterli zamanımız olmadığını düşünebiliriz, ancak seks gerçekten çok önemli" dedi.

KALP SAĞLIĞINDAN BAĞIŞIKLIĞA KADAR ETKİSİ VAR

Uzmanlar düzenli cinsel ilişkinin kalp sağlığıyla bağlantılı olabileceğini ve bağışıklık sistemini destekleyebileceğini belirtti.

Bazı araştırmalarda düzenli cinsel yaşam ile kadınlarda erken menopoz riskinin daha düşük olması arasında da bağlantı kuruldu.

Uzmanın önerisinin temelinde ise cinselliğin yalnızca haz veren bir aktivite olarak değil, stresli dönemlerde çiftler arasındaki fiziksel yakınlığı koruyan ve rahatlamaya katkı sağlayabilecek bir unsur olarak değerlendirilmesi yatıyor.

Öte yandan stresin etkisi kişiden kişiye değişebiliyor. Cinsel ilişki stres yönetiminin tek yöntemi olarak görülmezken, yoğun ve uzun süreli stresin ciddi sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabileceği belirtiliyor.