Bir şişe su az kalsın arabayı hurdaya çeviriyordu!

Yazın en sıcak günlerini yaşadığımız bu dönemde, aşırı yüksek sıcaklıklar artık günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Hal böyle olunca, yeterli sıvı alabilmek için nereye gidersek gidelim yanımızda mutlaka bir şişe su taşıyoruz. Ancak sosyal medyada dolaşıma giren çarpıcı bir video, arabadan inerken o su şişesini koltukta bırakmanın ne kadar büyük bir felakete yol açabileceğini hatırlatıyor.

SU ŞİŞESİ NASIL BİR YANGIN BOMBASINA DÖNÜŞÜYOR?

Aslında temel fizik kuralları bu tehlikeyi net bir şekilde açıklıyor: Parlak güneş ışığının altına bırakılan içi dolu bir su şişesi, tıpkı bir büyüteç gibi davranır. Güneşten gelen güçlü ışınları tek bir noktaya toplar ve odaklar.

Bu odaklanmış yoğun radyasyon ve ısı; arabanın kumaş koltuk döşemesine, plastik parçalarına ya da konsola denk gelirse, yerel olarak çok yüksek sıcaklıklar üreterek malzemelerin tutuşmasına neden olabilir.

"KOLTUK ISITMASI SANDIM, MEĞER ARABA YANIYORMUŞ!"

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde yaşanan gerçek bir olay, bu tehlikenin hiç de uzak olmadığını kanıtladı. Bir sürücü, yolcu koltuğuna su dolu şeffaf plastik bir şişe bırakıp gittiğinde, bir süre sonra koltuktan dumanlar yükseldiğini fark etti.

Sürücü, sosyal medyada viral olan videonun altında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İlk başta dumanın arızalı bir koltuk ısıtma sisteminden kaynaklandığını düşündüm. Ancak daha yakından incelediğimde, güneş ışınlarının su şişesinden geçerek koltuğun girintilerine dökülmüş olan kırıntılara odaklandığını ve o kırıntıların alev aldığını gördüm."

Videonun altına yorum yapan birçok kişi, benzer deneyimler yaşadıklarını belirterek sürücüye hak verdi.

YAZ AYLARINDA ARABADA ASLA UNUTMAMANIZ GEREKENLER

Bu olay, sürücülerin yaz aylarında araç içinde dikkat etmesi gereken çok önemli iki kuralı yeniden gündeme getirdi:

Sadece Su Şişesi Değil, Kırıntılar da Tehlikeli: Arabada şeffaf şişeler bırakmamak ne kadar önemliyse, bariz temizlik nedenlerinin ötesinde, koltuk aralarında yanıcı kırıntılar bırakmamak da o kadar hayati önem taşıyor.

Dezenfektan ve Antiseptiklere Dikkat: Pandemi döneminden beri hayatımızda olan ve yaz aylarında kabinde sıklıkla unutulan el antiseptikleri de büyük risk taşıyor. Bu ürünlerin çoğu yüksek oranda alkol içerir ve alkol, aşırı sıcakta son derece kolay parlayabilen uçucu bir maddedir.

Yaz sıcakları can sıkıcı kazalara dönüşmeden önce, araçtan her indiğimizde koltuklarda su şişesi, çakmak veya dezenfektan bırakmadığımızdan emin olmakta fayda var.