Aydın’da müstakil evde çıkan yangın korkuttu

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde çıkan ev yangını mahallede paniğe neden oldu.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Hisar Mahallesi’nde bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre ev sahibi Ali Caner’in içeride bulunduğu sırada evden alevler yükselmeye başladı.

Alevleri fark eden Caner, kendisini dışarı atarken mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yağmurlu havada meydana gelen yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölgede bulunan su tankerleriyle de müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2,5 saat süren çalışmasının ardından çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında evin büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği öğrenilirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Mustafa Galip Özel de olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)