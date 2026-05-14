Antik Roma'nın dev ayakkabıları şaşırttı!

Avrupa'da 49 numaraya, ABD'de ise 15 numaraya denk gelen 30 santimetreden (11,8 inç) uzun ayakkabılar, Vindolanda Yardım Vakfı'ndan arkeologlar tarafından bulundu.

Vakıf, İngiltere'nin kuzeyindeki Hadrian Duvarı Dünya Mirası Alanı'nın bir parçası olan Vindolanda ve Carvoran'daki Roma kalıntılarını kazmak, korumak ve paylaşmak amacıyla 1970 yılında kurulmuştur.

Northumberland'daki Magna Roma Kalesi'nde, Romalıların sıklıkla çöp dökme alanı olarak kullandığı bir savunma hendeğinde sekiz büyük ayakkabı bulundu.

Projenin kıdemli arkeoloğu Rachel Frame'e göre, Vindolanda'nın geniş mevcut koleksiyonundaki ayakkabıların yalnızca çok küçük bir kısmı benzer boyutta iken, Magna bölgesindeki ayakkabıların yaklaşık dörtte biri bu boyut aralığındadır.

Bunu "gerçekten alışılmadık" olarak nitelendirdi.

Deri ayakkabı tabanı

İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Greenhead yakınlarındaki Magna Roma Kalesi'nde yapılan kazılarda, Vindolanda Vakfı tarafından bugüne kadar ortaya çıkarılan 32 ayakkabıdan birinin deri tabanı.

Frame, AFP'ye verdiği demeçte, "Şimdi hepimiz burada kimlerin bulunmuş olabileceğini anlamaya çalışıyoruz" dedi.

Ayrıca, "Magda'da hangi alayların konuşlandırıldığını" ve "diğerlerine kıyasla bu bölgede neden bu kadar çok büyük ayakkabı bulunduğunu" öğrenmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Vindolanda'nın internet sitesine göre, ekip "olağanüstü büyük ayakkabıyı" bulduklarını bildirdi ve o zamandan beri daha fazlasını keşfetmeye devam etti.

Frame, "Ahşap, deri, tekstil gibi malzemelerden yapılmış organik nesnelerin bu kadar uzun süre hayatta kalabilmesi için oksijen seviyesinin çok düşük olduğu özel toprak koşullarına ihtiyaç duyuluyor" diye açıkladı.

Ekip olarak Roma İmparatorluğu'nun tarihini araştırdıklarını belirten yetkili, farklı kültürlerden ve geçmişlerden insanların muhtemelen bu alanda bir araya gelmiş olabileceğini vurguladı.

Frame, "İnsanlar Romalıları düşündüklerinde İtalyanları düşünürler, bazen İmparatorluğun ne kadar geniş ve ne kadar uzaklara yayıldığını unuturlar" dedi.