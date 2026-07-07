Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Zabıtaya öfkelendi: Karpuzları belediye önünde parçaladı

Zabıtaya öfkelendi: Karpuzları belediye önünde parçaladı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde zabıta ekiplerinin satış için kendisine izin vermediğini öne süren seyyar satıcı Caner Gültaş, kamyonetindeki karpuzları belediye önünde yere atarak parçaladı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kamyonetiyle kavun, karpuz satışı yapan seyyar satıcı Caner Gültaş, ilçe girişinde zabıtanın kendisine izin vermediğini iddia edip aracıyla saat 15.00 sıralarında belediye önüne geldi.

Zabıtaya öfkelendi: Karpuzları belediye önünde parçaladı - Resim : 1

KARPUZLARI BELEDİYE ÖNÜNDE PARÇALADI

Kamyonetindeki karpuzların bir bölümünü yere atarak parçalayan Gültaş, daha sonra belediye binasına girmek istedi.

Zabıtaya öfkelendi: Karpuzları belediye önünde parçaladı - Resim : 2

Zabıtalar gözlerine inanamadı! Market buzdolabından kedi çıktıZabıtalar gözlerine inanamadı! Market buzdolabından kedi çıktı

"HER ŞEYİM YASAL AMA ZABITA SADECE BANA İZİN VERMİYOR"

İhbarla adrese sevk edilen polis ekipleri, Gültaş'ı sakinleştirip belediye binasına girmesine izin vermedi. Zabıta ekiplerinin kendisine satış izni vermediğini söyleyen Gültaş, "Ben vergimi veriyorum, her şeyim yasal ama zabıta sadece bana izin vermiyor" dedi.

Zabıtaya öfkelendi: Karpuzları belediye önünde parçaladı - Resim : 4

Polis, Caner Gültaş'ı ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü. Belediye önünde parçalanan karpuzlar ise temizlik personeli tarafından süpürüldü.

Belediyeden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tekirdağ Belediye
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro