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Halk TV Türkiye Yük gemisi karaya oturdu! Çanakkale Boğazı trafiğe kapatıldı

Yük gemisi karaya oturdu! Çanakkale Boğazı trafiğe kapatıldı

Suriye'den Rusya'ya giden 190 metre boyundaki "Pilatus Marine" adlı yük gemisi, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle karaya oturdu. Boğaz trafiği çift yönlü trafiğe kapatıldı.

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Yük gemisi karaya oturdu! Çanakkale Boğazı trafiğe kapatıldı

Suriye'den Rusya'ya seyir halinde olan 190 metre boyundaki San Marino bayraklı "Pilatus Marine" isimli dökme yük gemisi, Çanakkale Boğazı Nara dönüşü mevkisinde makine arızası yaşayarak karaya oturdu.

KURTARMA EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Gemisinin kaptanı durumu vakit kaybetmeden Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi (VTS) Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbarın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-19' ve 'Kurtarma-16' römorkörleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi.

Kurtarma operasyonunun, bölgeye sevk edilen balık adamların gerçekleştireceği dalış incelemelerinin ardından başlatılacağı açıklandı.

BOĞAZ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Yaşanan kaza sonrasında güvenlik gerekçesiyle Çanakkale Boğazı gemi trafiği, tedbir amaçlı çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı. (DHA)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Çanakkale Gemi
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