Halk TV Türkiye Yolcu minibüsü ile TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu minibüsü ile TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var! Karabük yolunda tünel çıkışında TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir hayatını kaybetti, minibüsteki 10 yolcu ile TIR sürücüsü yaralandı.