Yolcu minibüsü ile TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
Karabük yolunda tünel çıkışında TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir hayatını kaybetti, minibüsteki 10 yolcu ile TIR sürücüsü yaralandı.
Bartın-Karabük kara yolunda tünel çıkışında TIR ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada minibüs sürücüsü 53 yaşındaki Hakkı Özdemir hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
TIR TÜNEL DUVARINA ÇARPTI
Kaza, saat 16.30 sıralarında Yenihan mevkisindeki tünel çıkışında meydana geldi. Bartın’dan Karabük istikametine giden 28 yaşındaki İ.Y. yönetimindeki 41 ARC 440 plakalı TIR, tünel çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel duvarına çarptı.
Bu sırada Karabük yönünden gelen Hakkı Özdemir yönetimindeki 78 ST 967 plakalı yolcu minibüsü TIR’a çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.
MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüste bulunan 10 yolcu ile TIR sürücüsü, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
YOL 2 SAAT TRAFİĞE KAPATILDI
Kaza nedeniyle Bartın-Karabük yolu yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Minibüs ve TIR’ın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)