Düğün konvoyunda feci kaza: Otomobiller birbirine girdi 2 ölü 2 ağır yaralı

Karaman'da aynı düğün konvoyunda seyir halinde bulunan iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi hayatını kaybederken, ikisi ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Zengen-Gülkaya köyü yolunda meydana geldi.

KAZA ZENGEN-GÜLKAYA KÖYÜ YOLUNDA MEYDANA GELDİ

Ali Koraşoğlu (63) idaresindeki 42 BET 520 plakalı otomobil, merkeze bağlı Zengen-Gülkaya köyü yolunda H.A.T. (25) yönetimindeki 70 ADE 110 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü Koraşoğlu ile 70 ADE 110 plakalı otomobildeki Abdulkadir Bilgin kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazada sürücü H.A.T. ile araçlardaki D.K, G.K, A.S. ve S.Ö. yaralandı.

YARALILARDAN İKİSİNİN DURUMU AĞIR

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.A.T. ve S.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA