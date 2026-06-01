Halk TV Türkiye Yol verme kavgasında 4 kişi bıçaklandı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüler arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi.

4 KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI

Çıkan kavgada 24 yaşındaki Emirhan G., 49 yaşındaki Ahmet G., 18 yaşındaki Bulut T. ve 37 yaşındaki Burak K. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Emirhan G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Saldırı Yaralı Bursa
