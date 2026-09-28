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Halk TV Türkiye YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıt tarihleri belli oldu

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıt tarihleri belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

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YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıt tarihleri belli oldu

ÖSYM'nin internet adresindeki duyuruya göre, 2026-YKS sonuçlarına göre 2026-2027 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Ayrıca yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

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KAYIT İŞLEMLERİ 2-9 EKİM'DE YAPILACAK

2026-YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2-9 Ekim'de, elektronik kayıtlar ise 2-4 Ekim'de yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak. (AA)

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıt tarihleri belli oldu - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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