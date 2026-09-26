Son dakika | e-YDS sonuçları açıklandı
ÖSYM, 26 Eylül 2026’da gerçekleştirilen e-YDS 2026/10 İngilizce sınavının sonuçlarını açıkladı.
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ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/10 İngilizce) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "26 Eylül 2026 tarihinde uygulanan 2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Eylül 2026 tarihinde saat 18.15'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden erişebilecektir" denildi. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi