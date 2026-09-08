Yıllarca hiç kimse anlamadı! Muhasebeci şirket kasasından 122 milyon lirayı böyle buharlaştırmış

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir inceleme başlattı. Yürütülen çalışmalarda, özel bir şirkette muhasebe personeli olarak görev yapan 36 yaşındaki M.A.’nın, son yıllarda şirkete yapılan ödemeleri düzenli olarak hem kendi banka hesaplarına hem de iş birliği yaptığı iddia edilen diğer şüphelilerin hesaplarına aktardığı tespit edildi.

Yapılan finansal ve teknik incelemeler neticesinde, şirketin uğradığı toplam zararın yaklaşık 122 milyon lira olduğu belirlendi.

ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

122 milyon liralık zarar tespitinin ardından polis, M.A. ile şüpheli para trafiğinde yer alan diğer şahısların yakalanması için operasyon düğmesine bastı. Ekipler; İstanbul, Sinop ve Tokat illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Operasyon neticesinde aralarında muhasebeci M.A.’nın da yer aldığı 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda ise ruhsatsız tabanca, tüfek ve finansal işlemlere ait çok sayıda doküman ele geçirildi.

HESAPLAR DONDURULDU, TAŞINMAZLARA VE ARAÇLARA EL KONULDU

Soruşturmayı yürüten makamlar, şirketten aktarılan paraların izini sürerek şüphelilerin mal varlıklarına yönelik tedbir kararı aldı. Bu kapsamda 19 şüphelinin banka hesapları bloke edildi. Ayrıca haksız kazançla elde edildiği değerlendirilen 5 taşınmaz ile 12 araca resmen el konuldu.

19 ŞÜPHELİ YARGI ÖNÜNDE

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki ifade alma ve tahkikat işlemleri tamamlanan 19 zanlı, Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgu işlemleri sürüyor.