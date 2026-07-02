Yetenek Sizsiniz ile tanınan sihirbaz tutuklandı! Kedi kumundan uyuşturucu çıktı
Yetenek Sizsiniz yarışmasındaki sihirbazlık numaralarıyla tanınan Yaser Koçak tutuklandı. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan Koçak'ın evinde yapılan aramada, kedi kumuna gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bir dönem Yetenek Sizsiniz yarışmasındaki sihirbazlık gösterileriyle tanınan Yaser Koçak, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
Bahçelievler'de bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine adrese yoğunlaşan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından konutta uyuşturucu satıldığını tespit etti.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, Yetenek Sizsiniz yarışmasında yaptığı sihirbazlık gösterisiyle bilinen Yaser Koçak'ı gözaltına aldı.
KEDİ KUMUNDA UYUŞTURUCU BULUNDU
Adresteki aramalarda sihirbazlık gösterilerinde kullanılan malzemeler ve kedi kumuna gizlenmiş 619 gram uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Yaser Koçak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA)