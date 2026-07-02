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Halk TV Türkiye Yetenek Sizsiniz ile tanınan sihirbaz tutuklandı! Kedi kumundan uyuşturucu çıktı

Yetenek Sizsiniz ile tanınan sihirbaz tutuklandı! Kedi kumundan uyuşturucu çıktı

Yetenek Sizsiniz yarışmasındaki sihirbazlık numaralarıyla tanınan Yaser Koçak tutuklandı. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan Koçak'ın evinde yapılan aramada, kedi kumuna gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Yetenek Sizsiniz ile tanınan sihirbaz tutuklandı! Kedi kumundan uyuşturucu çıktı
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Bir dönem Yetenek Sizsiniz yarışmasındaki sihirbazlık gösterileriyle tanınan Yaser Koçak, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Bahçelievler'de bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine adrese yoğunlaşan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından konutta uyuşturucu satıldığını tespit etti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, Yetenek Sizsiniz yarışmasında yaptığı sihirbazlık gösterisiyle bilinen Yaser Koçak'ı gözaltına aldı.

Yetenek Sizsiniz ile tanınan sihirbaz tutuklandı! Kedi kumundan uyuşturucu çıktı - Resim : 1

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KEDİ KUMUNDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Adresteki aramalarda sihirbazlık gösterilerinde kullanılan malzemeler ve kedi kumuna gizlenmiş 619 gram uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Yetenek Sizsiniz ile tanınan sihirbaz tutuklandı! Kedi kumundan uyuşturucu çıktı - Resim : 3

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Yaser Koçak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Uyuşturucu Tutuklama
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