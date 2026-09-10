Yenidoğan skandalında kapatılan hastanenin son hali ortaya çıktı
"Yenidoğan Çetesi" soruşturması kapsamında kapatılan Esenler'deki hastanenin son hali ortaya çıktı. Binada, çok sayıda tıbbi cihaz ve malzemenin olduğu gibi bırakıldığı görüldü.
"Yenidoğan Çetesi" soruşturması kapsamında ruhsatı iptal edilerek faaliyetlerine son verilen Esenler'deki hastanenin yaklaşık 2 yıl sonraki durumu görüntülendi.
İçerik üreticisi Mustafa Kurt tarafından kaydedilen görüntülerde, hastanenin uzun süredir kullanılmamasına rağmen çok sayıda tıbbi malzeme ve ekipmanın içeride bırakıldığı görüldü.
Hastanenin kapatılmasının üzerinden yaklaşık 1 yıl 11 ay geçmesine rağmen binanın büyük bölümünün olduğu haliyle kaldığı görüldü.
İçerik üreticisi Mustafa Kurt, hastanenin mevcut durumunu görüntüleyerek kamuoyunda yaşananların unutulmamasını amaçladığını belirtti. Kurt, binaya gizlice girdiğini ve görüntüleri belgesel amacıyla kaydettiğini ifade etti.
KUVÖZLER VE TIBBİ MALZEMELER İÇERİDE KALDI
Görüntülerde yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kullanılan kuvözlerin yanı sıra çeşitli tıbbi cihazlar, bilgisayarlar ve ilaçların da hastane içerisinde bulunduğu görüldü.
Binadaki ameliyathanenin de büyük ölçüde eski haliyle kaldığı görüntülere yansıdı. Kullanılmayan hastanenin içindeki tıbbi ekipmanların ve çeşitli malzemelerin uzun süredir yerlerinden kaldırılmadığı görüldü.