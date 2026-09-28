YENİ Parti ismine itiraz yarın AYM'de

Süreç, Yenilik Partisi'nin yaptığı resmi başvuruyla başladı. Yenilik Partisi yönetimi, YENİ Parti ile kendi partileri arasında isim benzerliği bulunduğunu belirterek itiraz etti. Başvuruda, mevcut ismin Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılık teşkil ettiği öne sürülerek, hükümsüz kılınması ve partinin sicilden silinmesi talep edildi.

YARGITAY SÜRE TANIDI DOSYA AYM'YE TAŞINDI

İtirazı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti'ye tüzüğündeki ismi değiştirmesi için yasal süre verdi. Başsavcılığın tanıdığı bu süre 18 Eylül'de doldu. Belirlenen tarihe kadar herhangi bir değişiklik yapılmaması üzerine Başsavcılık, partinin isminin hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden silinmesi talebiyle dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne sevk etti.

AYM GENEL KURULU YARIN TOPLANIYOR

Anayasa Mahkemesi, YENİ Parti'nin isminin Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılığı ileri sürülerek sicilden terkin edilmesine ilişkin başvuruyu Genel Kurul gündemine aldı. Yüksek Mahkeme heyeti, itiraz konusunu yarın yapacağı toplantıda görüşecek.

SAVUNMA ALINACAK: SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

Genel Kurul görüşmesiyle birlikte hukuki sürecin adımları da belirlenecek. İnceleme çerçevesinde Anayasa Mahkemesi'nin, hakkındaki iddialara yanıt vermesi için YENİ Parti'ye resmi savunma süresi tanıması bekleniyor.

Nihai karar aşamasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısı, itiraz eden Yenilik Partisi'nin görüşü ve YENİ Parti'nin sunacağı savunma birlikte değerlendirilecek. Yüksek Mahkeme yasaya aykırılık tespit ederse, YENİ Parti'nin isminin hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verecek.

YENİ Parti ise yargı süreci sonuçlanana dek farklı bir adım atmama kararı almış, Anayasa Mahkemesi nihai kararını verene kadar isim değişikliği yapmayacağını duyurmuştu.