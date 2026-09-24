YENİ Parti isim tartışmasında kritik gün

Yargıtay'dan Anayasa Mahkemesi'ne taşınan isim benzerliği krizinde Yenilik Partisi bugün olağanüstü toplandı. Saat 11.00'de bir araya gelen yetkili kurulların yol haritasını netleştirmesinin ardından, karar saat 15.00'te kamuoyuna duyurulacak.

SAAT 11.00'DE BAŞLAYAN ZİRVEDE FORMÜLLER MASADA

Yenilik Partisi, "YENİ Parti" isminin kendi adıyla karıştırıldığı gerekçesiyle Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi hattında süren ihtilaf kapsamında bugün olağanüstü mesaiye başladı.

Partinin Başkanlar Kurulu ile Egemenlik Meclisi, bugün saat 11.00'de ortak oturumla bir araya geldi. Toplantıda, taraflar arasında süregelen 'isim krizinin aşılması için partinin ilave ne tür katkı sunabileceği' maddesi değerlendirmeye alındı. İki kurulun ortak oturumunda netleşecek kararlar, bugün saat 15.00'te gerçekleştirilecek basın açıklamasıyla ilan edilecek.

ÖZTÜRK YILMAZ "KRİZ NEDENİYLE OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYORUZ" DEMİŞTİ

Olağanüstü toplantı kararını 21 Eylül'de sosyal medya hesabı üzerinden ilan eden Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, sürecin gerekçesini şu sözlerle aktarmıştı:

"YENİ Parti ile yaşanan isim krizi nedeniyle olağanüstü toplanıyoruz. 24 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de, Yenilik Partisi Başkanlar Kurulu ve Egemenlik Meclisini ortak oturumla olağanüstü toplantıya çağırmış bulunmaktayım. Alınacak kararları aynı gün saat 15.00'de yapacağım basın açıklaması ile kamuoyu ile paylaşacağım. Basın açıklamasında soru cevap bölümü de olacaktır"

YARGITAY'DAN ANAYASA MAHKEMESİ'NE UZANAN SÜREÇ

Süreç, Yenilik Partisi'nin "YENİ Parti" isminin seçmende ve kamuoyunda 'karışıklığa yol açtığı' itirazıyla başladı. İlk olarak Yargıtay nezdinde yürütülen ve ardından Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) intikal eden hukuki süreç, partilerin kurumsal kimlik tartışmasını doğrudan yüksek yargının gündemine taşıdı.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

İsim tartışmalarının merkezindeki YENİ Parti'nin Genel Başkanı Özgür Özel ise daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamada yargı sürecine işaret etmişti. Özel, parti isminin Anayasa Mahkemesi önünde bulunduğunu hatırlatarak, AYM'nin olası bir iltibas kararı vermesi durumunda 'yeni' kelimesini koruyan farklı bir isim tercihiyle yollarına devam edebileceklerini kamuoyuna belirtmişti.