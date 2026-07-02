'Yeni parti için tarih' iddialarına Özel'den yanıt geldi: Bunlar kritik tarihler

CHP’de butlan kararı sonrası başlayan tartışmalar sürerken Özgür Özel başkanlığındaki seçilmiş parti yönetiminin yol haritası da için toplantılar devam ediyor. Dün Meclis’te yapılan toplantıda yeni parti senaryoları, milletvekillerinin olası tavrı ve mahkeme süreci de ele alınan konular arasındaydı. Olası bir yeni parti için de 24 Temmuz tarihinin Lozan'ın yıldönümü olması nedeniyle gündeme geldiği aktarılmıştı.

ÖZEL: BUNLAR KRİTİK TARİHLER

Yeni parti için ortaya atılan tarih iddialarına Özel'den yalanlama geldi. Nefes'ten Aytunç Erkin'e konuşan Özel, 24 Temmuz ile beraber ortaya atılan bir başka tarih 20 Temmuz'un kritik tarihler olduğunu ancak partiden gidiş ve yeni partinin kuruluş tarihi olmadığını söyledi.

“Bunlar kritik tarihler. Adli yıl sonu ve iki dönem kurultay yapmama tarihi. Ama partiden gidiş ya da yeni kuruluş için değil.”

EKREM İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞECEK

Butlan kararının ardından düzenli olarak İmamoğlu'nu ziyarete gittiği Silivri'yi de aksatmak durumunda kalan Özel, bu Cuma ya da Pazar günü İmamoğlu ile görüşeceğini de açıkladı.

“Geçen perşembe günü izin istedim ancak duruşması vardı olmadı. Cuma günü de benim programım vardı. İnşallah bu cuma gideceğim görüşmeye olmazsa pazar günü.”

İKTİDAR MEDYASININ "ARALARINDA AYRILIK VAR" İDDİALARI

Özel ile İmamoğlu arasında yeni parti hakkında ayrılık olduğu iddiaları bir süredir iktidar medyasının gündeminde. Özel bu iddiaları net şekilde yalanladı. İmamoğlu ve Yavaş ile beraber ülkenin kaderini değiştireceklerinin altını çizen Özel şöyle konuştu:

Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ayrılamaz. Bu üçlü Türkiye’nin kaderini değiştirecek. Ekrem İmamoğlu’nu bırakmam Mansur Yavaş olmadan da yol yürümem.