Yedi mafya grubuna şafak operasyonu! Elebaşları yurtdışında...

İstanbul ve Bursa’da 7 ayrı organize silahlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerinin yürüttüğü çalışmalar, İstanbul, Bakırköy ve Gaziosmanpaşa cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi.

ULUSLARARASI FAALİYET GÖSTERİYORLARDI

Çalışmalarda, İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren suç örgütleri takibe alındı. Bazı örgütlerin, yurt dışında bulunan ve haklarında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan kişiler tarafından yönetildiği belirlendi.

İKİ İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Başakşehir, Güngören, Avcılar, Maltepe, Fatih, Esenyurt, Kağıthane ve Bağcılar’da faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul ve Bursa’da eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Şüphelilerin genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, mala zarar verme, tehdit ve Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet başta olmak üzere çok sayıda suça karıştıkları bildirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ile bir pompalı tüfek ele geçirildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)