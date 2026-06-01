Yazar Ayten Öztürk cinayetinde 'Pes' dedirten savunma: Teyzem uranyuma benzer madde verdi

Yazar Ayten Öztürk'ü öldüren yeğeni B.S., cinayeti işlemeden önce teyzesinin kendisine uranyuma benzer madde verdiğini iddia etti.

Kırkalerli'de, annesine bayram ziyaretine gelen yazar Ayten Öztürk tartıştığı yeğeni B.S. tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ayten Öztürk'ün yeğeni ile miras nedeniyle tartıştığı, cinayetin bu nedenle işlendiği öğrenildi.

Cinayetin ardından kaçan yeğen ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve sonrasında tutuklandı.

Cani yeğen B.S.'nin ifadesinde söyledikleri ise kan dondurdu. Sabah'taki habere göre B.S., annesinin üzerine yazdırdığı 4 psikolojik ilaç kullandığını öne sürdü.

'İÇECEĞİME RADYOAKTİF MADDELER ATTI'

Teyzesi Öztürk'ün içeceğine uranyum benzeri bir şey kattığını iddia eden B.S. şöyle konuştu:

"İçeceğime radyoaktif maddeler attığını düşünüyorum. Ben yukarıda odada oturuyordum. Kendisi bana su getirdi. Suyun yanında bir şeker vardı, uranyuma benzer bir rengi vardı. Aramızda muhabbet oldu; kendisi bana daha önce yapmış olduğu iyiliklerden bahsederek 'dilenci, karı gibisin' şeklinde laflar söyledi. Ben de bir hışımla dışarı çıktım. Daha önce üç tane ilaç içmiştim. İçimden bir ses 'Bu kadın beni öldürecek' diyordu."

Stajyer avukat olan B.S., gerekli psikolojik yeterlilik muayenelerinden geçemediğini ve teyzesinin doktorları arayarak süreci yönlendirdiğini iddia etti.

'OLAYDAN SONRA SU İÇTİM'

B.S. cinayet anını ve öncesini ifadesinde şu şekilde anlattı:

"Teyzemi bir hınçla öldürmeye karar verdim. Sebebi, teyzemin benim yiyeceklerime yasaklı maddeler katmasıydı. Bir iki gün içinde öleceğime inanıyordum. Evden kaçarken yanıma bıçak almadım. Bıçağı arabanın üstüne koyduğumu hatırlamıyordum ama daha sonra arabanın üzerinde bulmuşlar. Olaydan sonra mutfağa girip su içtiğimi hatırlıyorum. Teyzeme kaç kez bıçak darbesi vurduğumu ise hatırlamıyorum. Bıçağı evin yukarısında, büyük bahçeli beyaz bir evde oturan komşudan aldım. Komşuyu tanımıyorum.

İçimden bir ses 'Bu kadın seni bir iki gün içerisinde öldürecek' diyordu, bu sesler kafamın içinde devamlı dönüyordu. Bıçakla bahçeye girdim, hemen sonrasında ise köyün dışına doğru koştuğumu hatırlıyorum. Olay anını sadece bağırış olarak hatırlıyorum, başka bir şey hatırlamıyorum. Ani bir kararla teyzemi öldürdüm, daha öncesinde plan yapmadım."