Yavuzyılmaz’dan Sinop’taki nükleer santral projesine tepki: 100 yıllığına tahsis ediliyor

YENİ Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sinop’taki temasları kapsamında 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Ziyarette YENİ Parti Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya ve Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Aysun Özsönmez de yer aldı.

Cemiyet Başkanı Cengiz Demirel, görüşmede gazetecilerin yaşadığı mesleki sorunları anlattı. Demirel, özellikle sahada çalışan muhabirlerin işverenler karşısında korunması gerektiğini belirterek basın meslek yasasının çıkarılması çağrısında bulundu.

“Basının sorunları var. Ölmek üzereyiz ama biz ölürsek de bir şey fark etmez” diyen Demirel, Türkiye’de hâlâ bir meslek yasasının bulunmamasının önemli sorunlardan biri olduğunu söyledi.

Demirel, “Buradaki en büyük sorun, alanda çalışan ve 212 sayılı Kanun’a tabi olan muhabirlerimizin patronlara karşı savunmasız olmaları” ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz da basın meslek yasasının uzun süredir gündemlerinde olduğunu belirterek, gazetecilerin sorunlarını Meclis’e taşımaya çalıştıklarını söyledi.

“Her dönem gazeteci, basın ve medya kökenli birçok kişiyi milletvekili yaparak bu mesleki sorunları Meclis’e taşımaya gayret ediyoruz” diyen Yavuzyılmaz, seçimlere kadar kalan sürenin de sınırlı olduğunu savundu.

“AKKUYU’NUN YÖNETİM KURULUNDA TEK BİR TÜRK BİLE BULUNMUYOR”

Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinin ardından Sinop’ta yapılması planlanan nükleer santral konusunda açıklamalarda bulunan Yavuzyılmaz, Akkuyu Nükleer Güç Santrali üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Yavuzyılmaz, Akkuyu Nükleer AŞ’nin yönetim kurulunda Türk üye bulunmadığını öne sürerek, “Yönetim kurulu üyeleri, dördü Rus ve biri Fransız olmak üzere tamamen Türkiye’nin bilgisi ve yönetim kabiliyetinin dışında bir şekilde idare ediliyor” dedi.

Akkuyu Nükleer AŞ’nin mali müşavir raporlarına dayandırdığı bir iddiayı da paylaşan Yavuzyılmaz, Rusya’nın santralden 2088 yılına kadar 180 milyar dolar net kâr elde edeceğini savundu. Bu gelirin Türkiye’deki vatandaşların ödediği faturalardan sağlanacağını öne sürdü.

Bir nükleer santralin sıradan bir ticari işletme gibi değerlendirilemeyeceğini belirten Yavuzyılmaz, Akkuyu’nun işletme süresine ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

“Akkuyu Nükleer AŞ, 60 yıllık işletme süresine sahip. Bunun 20 yıllık uzatma ve 20 yıllık da söküm süresi olduğunu düşünürsek bu, 100 yıl demek.”

Yavuzyılmaz, bu sürenin Türkiye açısından güvenlik boyutunun da değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Santralde görev yapan kişilerin yalnızca teknik personel olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, Rus vatandaşlarının aynı zamanda Rus askeri olabileceği iddiasını dile getirdi.

“SİNOP’TA DA AYNI ANLAŞMA YÖNTEMİ”

Yavuzyılmaz, Sinop’ta yapılması planlanan santralin de Akkuyu’dakine benzer bir yöntemle hayata geçirilmek istendiğini öne sürdü.

“Doğu Akdeniz’de bir vatan toprağı Rusya’ya terk ediliyordu. Şimdi de Karadeniz’de, Sinop’ta bir vatan toprağı aynı şekilde yine bir yabancı ülkeye 100 yılı bulacak şekilde tahsis edilmek üzere” diyen Yavuzyılmaz, nükleer santral projelerindeki anlaşma modelini eleştirdi.

Yavuzyılmaz, “Vermiyorsun ama 100 yıllığına tahsis ediyorsun. Yüz yıl boyunca onların olacak ve onlar işletecek” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin nükleer santral teknolojisine kendi imkanlarıyla henüz ulaşamadığını savunan Yavuzyılmaz, projelerde Türkiye’nin denetim kapasitesinin sınırlı kalacağını öne sürdü.

Yavuzyılmaz ayrıca Türk mühendislerin Akkuyu veya Sinop’ta yapılması planlanan santralin yönetim birimlerinde çalışması durumunda “bütün yönergelerin ve talimatnamelerin Kiril alfabesiyle yazıldığı” bir sistemle karşılaşacaklarını iddia etti.

SUİÇMEZ: MEMNUN OLAN BİR ALLAH’IN KULUNU GÖREMEDİK

YENİ Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de Sinop’un Erfelek ilçesindeki temaslarını değerlendirdi.

Suiçmez, ekonomik sorunların vatandaş ve esnaf üzerindeki etkisine dikkat çekerek, “Vatandaş, iktidarın zam yağmurunda şemsiyesiz kalmış durumda. Artık bize ‘Bizi bunlardan kurtarın’ diyorlar” dedi.

Erfelek’te esnaf ve vatandaşlarla görüştüklerini belirten Suiçmez, “Hem satıcı hem alıcı, hem üretici hem de tüketici şikâyetçi. Memnun olan bir Allah’ın kulunu göremedik” ifadelerini kullandı.

Suiçmez, parti teşkilatlarına yönelik ilgiden de söz ederek bu ilginin sandığa yansıyacağını düşündüğünü söyledi.