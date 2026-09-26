Yatırım dolandırıcılığı yapan 14 kişi tutuklandı: 102 milyon liralık hacim tespit edildi

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, yatırım yapmak isteyen bir kişinin 2 milyon 701 bin lira dolandırıldığı iddiası üzerine inceleme başlatıldı. İncelemede tespit edilen 27 şüpheliden 21'i 22 Eylül'de Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Başsavcılık, 6 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

SORUŞTURMADA 102 MİLYON 895 BİN 702 LİRALIK İŞLEM HACİMİ TESPİT EDİLDİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, müştekinin yatırım yapmak isterken şüpheli hesaplara toplam 2 milyon 701 bin lira gönderdiği ve dolandırıldığı belirtildi. Yapılan araştırmalarda, tespit edilen şüpheli ve paravan şirket hesaplarında 102 milyon 895 bin 702 lira tutarında şüpheli işlem hacminin bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, ilgili tutarlarla fiziki altın ve döviz alımları, banka şubeleri üzerinden nakit çekimler yapıldığı, ayrıca şüpheli ara hesaplar üzerinden transferlerle takibin zorlaştırılarak paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve aklandığı anlaşıldı.

12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, olayla bağlantısı olan ve 5'i farklı suçlardan ceza infaz kurumunda bulunan 27 şüphelinin tespit edildiği belirtildi. Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 12 farklı ilde 22 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen arama işlemleri sonucunda 16 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ve dijital materyallere el konulduğu ifade edildi. Kolluktaki işlemleri tamamlanan şüphelilerin 25 Eylül 2026 tarihinde Soma Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiği kaydedildi.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 5'İNE ADLİ KONTROL, 2'Sİ SERBEST

Açıklamaya göre, işlemleri tamamlanan ve Soma sulh ceza hakimliğine sevk edilen 14 şüpheli tutuklandı, 5 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 2 şüpheli ise Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı. Başsavcılık, 6 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.