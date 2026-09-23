İndirimli dolgu ve lifting pazarladılar: Güzellik merkezinin 100 milyonluk vurgunu ortaya çıktı

İstanbul merkezli bir güzellik merkezi Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne yapılan şikayetler üzerine inceleme altına alındı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin güzellik merkezi adı altında kişilerle iletişime geçtiği belirlendi.

Şüphelilerin, hizmet sunma vaadiyle iş yerlerine çağırdıkları kişilerden kredi kartı bilgilerini aldıkları ve sahte senetler düzenledikleri tespit edildi. Şüpheliler sahte senetlerle mağdurlara icra takibi başlattı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 23 Eylül'de İstanbul merkezli Konya, Antalya ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri sürerken, sorgularının ardından gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

İNDİRİMLİ DOLGU VE LIFTING YAPACAKLARINI SÖYLEDİLER

Şüphelileri teşhis etmek için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen mağdur Amine Sertkaya, hiçbir yere imza atmadığını yalnızca 100 lira kapora verdiğini söyledi. Sertkaya, “Kadıköy'de gezerken arkadaşımla birlikte bizi güzellik merkezine götürdüler. İndirimli, dudak dolgusu, burun dolgusu, kirpik lifting tarzı işlemlerde indirimden faydalanabileceğimi belikttiler. Sonrasında o anda çok ısrar ettikleri için kurtulmak için 100 lira kapora verdim. Ondan sonrasında herhangi bir yere imza attığımı hatırlamıyorum. Bir süre sonra beni avukatlık bürosundan aradılar ve hakkımda icra takibi başlattığını söylediler” dedi.

GÖRÜŞMEYİ YAPANLARI TEŞHİS ETTİ

Bu gelişme üzerine polise şikayette bulunduğunu söyleyen Amine Sertkaya “Karakola durumu anlattım. Benden imza örneği aldılar. Daha sonra onların yakalandığını öğrendim. Buraya gelip onları teşhis ettim. Yakalanan kişiler güzellik merkezinde çalışan kızlardı” dedi.

GÜVENLİK KAMERALARI ORTAYA ÇIKTI

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin mağdurları nasıl ağlarına düşürdüğü de tespit edildi. Şüpheliler kadınları sokakta broşürle ikna edip güzellik merkezlerine götürmüş, ardından da indirimli işlemler ısrarıyla kart ödemesi almışlar. anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı.

Şüphelilerin yaklaşık 100 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edilirken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.