Yasa dışı bahis operasyonu: 11 şüpheliye ait akıl almaz banka hareketliliği tespit edildi

Burdur ve Antalya’da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 566 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre; Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, '7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

İncelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 566 milyon TL işlem hacmi bulunduğu ve söz konusu hesapların "organizasyonel bir yapı" içerisinde para transferlerinde kullanıldığı tespit edildi.

Emniyet tarafından Burdur'da 12, Antalya'da 2 olmak üzere 14 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüphelilerden 11'i gözaltına alındı. Gözaltı için evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyet güçleri firari 3 kişiyi yakalamak için harekete geçti. (DHA)