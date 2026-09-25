Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Yasa dışı bahis operasyonu: 11 şüpheliye ait akıl almaz banka hareketliliği tespit edildi

Yasa dışı bahis operasyonu: 11 şüpheliye ait akıl almaz banka hareketliliği tespit edildi

Burdur ve Antalya'da yasa dışı bahis oynatan 14 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Operasyonda 11 şüphelinin banka hesaplarında 566 milyon lira işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Yasa dışı bahis operasyonu: 11 şüpheliye ait akıl almaz banka hareketliliği tespit edildi

Burdur ve Antalya’da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 566 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre; Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, '7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

12. Yargı Paketi Resmî Gazete'de: IBAN mağdurları için düzenleme yürürlüğe girdi12. Yargı Paketi Resmî Gazete'de: IBAN mağdurları için düzenleme yürürlüğe girdi

İncelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 566 milyon TL işlem hacmi bulunduğu ve söz konusu hesapların "organizasyonel bir yapı" içerisinde para transferlerinde kullanıldığı tespit edildi.

Yasa dışı bahis operasyonu: 11 şüpheliye ait akıl almaz banka hareketliliği tespit edildi - Resim : 2

Emniyet tarafından Burdur'da 12, Antalya'da 2 olmak üzere 14 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüphelilerden 11'i gözaltına alındı. Gözaltı için evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyet güçleri firari 3 kişiyi yakalamak için harekete geçti. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Yasa Dışı Bahis Operasyon Burdur Antalya
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro