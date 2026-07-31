12. Yargı Paketi Resmî Gazete'de: IBAN mağdurları için düzenleme yürürlüğe girdi

Kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak adlandırılan "Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasa, icra-iflas, noterlik, idari yargı ve ceza yargılaması olmak üzere birçok alanda kapsamlı değişiklikler getiriyor.

İCRA VE İFLAS KANUNU'NDA MİRASÇILARA ÖZEL İLK ARTIRMA

İcra ve İflas Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, tamamı mirasçılara ait taşınmazlarda ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verilmesi halinde, ilk açık artırma yalnızca mirasçı maliklerin katılımına açık olacak. Bu uygulama sadece ilk artırma için geçerli. Ayrıca elektronik satış portalına ilişkin düzenlemelerde de değişikliğe gidilirken, satış isteyen alacaklının teminat göstermekten muaf tutulacağı durumlar yeniden belirlendi.

NOTERLİKTE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Noterlik Kanunu'ndaki değişiklikle, noterlik evraklarının mahkemeler ve kamu kurumlarıyla elektronik ortamda paylaşılmasının önü açıldı. Onaylı belge örnekleri, güvenli elektronik imzayla dijital olarak gönderilebilecek ve bu işlemler için ayrıca harç veya vergi alınmayacak. Danıştay'daki mevcut daire yapısının korunmasına yönelik geçiş süresi ise dört yıl uzatılarak 23 temmuz 2030'a kadar devam edecek.

TEK HAKİMLİ DAVALARIN KAPSAMI GENİŞLEDİ

İdari ve vergi yargısında tek hakim tarafından görülebilecek davaların kapsamı genişletildi. Konusu 486 bin lirayı aşmayan bazı iptal ve tam yargı davaları, disiplin cezalarına ilişkin uyuşmazlıklar, öğrencilerin sınıf geçme, burs ve yurt işlemleri ile kamu görevlilerinin izin, lojman ve geçici görevlendirme gibi konulardaki davalar tek hakim tarafından karara bağlanacak.

İSTİNAF VE TEMYİZ SİSTEMİNDE YENİ DÜZENLEMELER

İdari Yargılama Usulü Kanunu'ndaki değişiklikle bölge idare mahkemeleri, istinaf incelemesi sonunda ilk derece mahkemesi kararının gerekçesini değiştirerek veya maddi hataları düzelterek başvuruyu reddedebilecek. Usul eksiklikleri halinde dosya ilk derece mahkemesine gönderilebilecek, ancak keşif, bilirkişi incelemesi veya duruşma gibi durumlarda bu eksiklikler bölge idare mahkemesi tarafından da tamamlanabilecek.

Temyiz sisteminde ise bölge idare mahkemesinin yeniden verdiği bazı kararlar, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Danıştay'a temyiz edilebilecek. Tek hakim tarafından görülen bazı davalar ile belirli kanunlar kapsamındaki uyuşmazlıklarda ise temyiz yolu kapalı olacak.

IBAN MAĞDURLARINA CEZA İNDİRİMİ

Türk Ceza Kanunu'nun nitelikli dolandırıcılık maddesinde yapılan değişiklikle, dolandırıcılık suçuna iştirak eden kişinin eyleminin yalnızca banka hesabı, ödeme aracı veya ilgili bilgileri başkasına vermekle sınırlı kalması halinde, verilecek ceza yarı oranında indirilebilecek. Bu düzenleme, IBAN mağduru olarak bilinen ve bilmeden dolandırıcılara hesap bilgilerini sağlayan kişileri kapsıyor.

HAGB YENİDEN DÜZENLENDİ

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda yeniden şekillendirilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kurumuna göre, sanığa verilen cezanın iki yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezası olması halinde, mahkeme gerekli şartların varlığı durumunda HAGB kararı verebilecek. Bunun için sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olması, yeniden suç işlemeyeceği kanaatinin oluşması ve mağdurun veya kamunun uğradığı zararın tamamen giderilmesi şartları aranacak. İşkence, eziyet suçları ile kamu görevlilerinin görevleri sırasında işlediği kötü muamele kapsamındaki bazı suçlarda ise HAGB hükümleri uygulanamayacak.