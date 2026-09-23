Yapay zekayla Erdoğan ve Gürlek’in yanına kendisini koydu: "Önemli biri" görünmeye çalıştı gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Çakmak isimli şüpheli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fotoğraflarının yanına yapay zeka ile kendi fotoğraflarını eklediği ve bu fotoğrafları WhatsApp durumunda paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026/214389 sayılı soruşturması kapsamında, Mehmet Çakmak'ın WhatsApp durumunda bazı paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre Çakmak'ın paylaşımlarında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Adalet Bakanı Gürlek'in fotoğraflarının yanında, yapay zeka kullanılarak oluşturulduğu değerlendirilen kendi fotoğraflarına da yer verdiği belirlendi.

Söz konusu paylaşımlarla Çakmak'ın, kamu görevlileriyle ilişkisi bulunduğu ve bu kişiler nezdinde hatırı sayıldığı yönünde bir izlenim oluşturmaya çalıştığının değerlendirildiği bildirildi.

4 SUÇ KAYDI VAR!

Soruşturma kapsamında Çakmak, 23 Eylül 2026 tarihinde Keçiören'deki adresinde gözaltına alındı. Çakmak'ın adli mercilere sevk edilmek üzere hazır edildiği belirtildi.

1973 Ankara doğumlu olduğu belirtilen Çakmak'ın 4 ayrı suç kaydının bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor.