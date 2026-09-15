Yalova’da kendisinden haber alınamayan öğretmen İznik Gölü’nde bulundu

Olay, akşam saatlerinde Orhangazi ilçesine bağlı Gölyaka Mahallesi’nde meydana geldi.

Yalova’da öğretmenlik yapan İlhan Algınkaplan’dan haber alamayan babası Sadettin Algınkaplan, oğlunun yalnız yaşadığı eve gitti. Algınkaplan’ı evde bulamayan baba, polis olan diğer oğluyla iletişime geçti.

Yapılan teknik incelemede İlhan Algınkaplan’ın cep telefonundan son sinyalin İznik Gölü’nün Gölyaka sahilinden alındığı belirlendi. Bunun üzerine bölgeye giden baba, oğlunun otomobilini göl kenarında park halinde buldu ve durumu jandarmaya bildirdi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gölde başlattığı arama çalışmalarına dalgıç polisler de katıldı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda İlhan Algınkaplan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan öğretmenin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BABA: YALNIZ MI GELDİ, YANINDA KİM VARDI BİLMİYORUZ

Arama çalışmaları sırasında konuşan baba Sadettin Algınkaplan, oğlundan saat 11.00’den itibaren haber alamadıklarını belirterek yaşananları anlattı.

Algınkaplan, oğlunun evde olmadığını gördükten sonra polis olan diğer oğlunun telefon sinyalini takip ettiğini ve son sinyalin göl çevresinden geldiğini söyledi. Bölgeye geldiklerinde oğlunun otomobilini göl kenarında bulduklarını belirten baba, jandarmanın yaptığı aramada oğluna ait bazı eşyalar ile terliklerin göl kenarında bulunduğunu aktardı.

Oğlunun göle girmiş olabileceğini düşündüklerini belirten Algınkaplan, “Ama yalnız mı geldi, başkası mı vardı yanında, kim vardı bilmiyoruz” dedi.