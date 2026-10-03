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Halk TV Türkiye Yalova Adliyesi'nde yolsuzluk soruşturması: İki kişi tutuklandı

Yalova Adliyesi'nde yolsuzluk soruşturması: İki kişi tutuklandı

Yalova Adliyesi'nde mal ve hizmet alımlarında tespit edilen yolsuzluk üzerine başlatılan soruşturmada İdari İşler Müdürü E.A. ile personel F.B.’nin tutuklandı.

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Yalova Adliyesi'nde yolsuzluk soruşturması: İki kişi tutuklandı
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Yalova Adliyesinde 2023 ve 2026 yılları arasında satın alma ve ödeme işlemlerinde yolsuzluk tespit edildi. Soruşturmada iki kişi tutuklandı. İdari İşler Müdürlüğündeki mal ve hizmet alım belgeleri de incelemeye alındı.

SON TV'nin haberine göre soruşturmada gerçeğe uymayan faturalar kesildiği öne sürüldü. Yapılan işlemlerde görüldü ki adliyeye gelmemiş malzemeler için fatura düzenlenmiş ve idare bu ürünlerin ödemelerini yapmış gibi belgeler düzenlenmiş.

Soruşturma ifadelerin alınması ve mali kayıtların incelenmesi ile devam etti. Soruşturma sonucunda şüpheli olarak tespit edilen Adliye İdari İşler Müdürü E.A. ile İdari İşler personeli F.B. gözaltına alındı.

3 AĞIR SUÇLAMADAN TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan iki isim hakkında "zimmet", “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmî belgede sahtecilik” suçlamaları yapıldı.

Suçlamalar sonucu iki kişi de çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, yürütüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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