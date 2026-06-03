Yakınları haber alamıyordu: Evinde ölü bulundu!
Mardin Kızıltepe'de kendisinden haber alınamayan 58 yaşındaki Fethi Timur, evinde ölü bulundu. Timur'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yakınlarının bir süredir ulaşamadığı 58 yaşındaki Fethi Timur, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
YAKINLARI İHBARDA BULUNDU
Olay, öğleden sonra Kızıltepe ilçesine bağlı Yenimahalle’de meydana geldi. Fethi Timur’dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumdan endişe ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
EKİPLER EVE ÇİLİNGİR YARDIMIYLA GİRDİ
Olay yerine gelen ekipler, kapının açılmaması üzerine eve çilingir yardımıyla girdi. İçeriye giren ekipler, 58 yaşındaki Fethi Timur’u hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Timur’un yaşamını yitirdiği tespit edildi.
CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Fethi Timur’un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Fethi Timur’un kesin ölüm nedeninin gerçekleştirilecek otopsi işlemlerinin ardından belli olacağı öğrenildi. (DHA)