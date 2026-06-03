Adliye önünde şüpheli ölüm: Bankta ölü bulundu!

Antalya'da ifade vermek için adliyeye giden ve işlemlerin ardından adliyeden ayrılan 57 yaşındaki Sadık Parlak, otobüs durağındaki bankta ölü bulundu.

ADLİYENİN ÖNÜNDEKİ BANKTA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde yer alan Antalya Adliyesi önünde gerçekleşti. Bulvardaki otobüs durağının arkasındaki bankta bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbarın ardından, olay yerine en yakın noktada görevli polis merkezi ekibi ile sağlık görevlileri sevk edildi. Bankın bulunduğu alana ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, hareketsiz yatan Sadık Parlak’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yürüttüğü çalışmaların tamamlanmasının ardından, Parlak’ın cansız bedeni otopsi ve işlemler için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

EVİNE DÖNMEK İSTERKEN CAN VERDİ

Yapılan incelemelerde, 57 yaşındaki Sadık Parlak’ın ifade vermek amacıyla Antalya Adliyesi’ne geldiği öğrenildi. Parlak'ın, adliyedeki işlemlerini tamamladıktan sonra evine dönmek üzere gittiği otobüs durağında hayatını kaybettiği belirlendi. (DHA)