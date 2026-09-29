Yahşihan'da yolsuzluktan tutuklanan imar müdürünün mal varlığı belediye bütçesinden fazla

Kırıkkale'nin Yaşhişan ilçesinde belediye AKP'li belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturması devam ederken tutuklulardan eski imar müdür Ulaş Biçer'in mal varlığı gündem oldu.

Belediyeye yönelik soruşturmasa tutuklanan ve mal varlıklarına el konulan Ulaş Biçer'in Bodrum'daki lüks villası, Bodrum Marina'daki yatı, bir Porche ve iki Mercede otomobili olmak üzere mal varlığının 541 milyon lira değerinde olduğu belirlendi. Öte yandan Yahşihan belediyesinin bu yılki bütçesinin neredeyse imar müdürünün mal varlığının 4'te 1'ine denk gelen 120 milyon lira olması dikkat çekti.

KIRIKKALE MERKEZLİ 4 İLDE OPERASYON

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler arasından 15 kişi için tutuklama kararı çıkmıştı. Böylece farklı dönemlerde Yahşihan Belediye Başkanlığı yapan Sungur ve Türkyılmaz aynı soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 24 Eylül’de Kırıkkale merkezli dört ilde eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Şüpheliler arasında eski belediye başkanlarının yanı sıra belediye yöneticileri, meclis üyeleri, çalışanlar ve iş insanları bulunuyor. Soruşturma; suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya örgüte üye olma, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve kamu kurumlarının zararına dolandırıcılık iddiaları üzerinden yürütülüyor.

MAL VARLIKLARI HAKKINDA EL KOYMA İŞLEMLERİ

Soruşturma kapsamında eski imar müdürü ve iş insanı Ulaş Biçer’in ev ve araçları ile Bodrum’daki yatına el konulduğu bildirilmişti. Ahmet Sungur’un evindeki aramada bulunan paralar da sayılarak adli emanete alınmıştı.

SUNGUR HAKKINDA ÖNCEKİ DAVADA HAPİS KARARI VERİLMİŞTİ

Yahşihan Belediyesine yönelik ayrı bir irtikap davasında Ahmet Sungur, Celal Yıldırım, Semih Aksakal ve Ulaş Biçer hakkında 6 yıl 8’er ay hapis cezası verilmişti. Bu önceki dava ile yeni soruşturmadaki tutuklama kararları birbirinden ayrı adli süreçler.