Konya'da korkunç olay! Rehabilitasyon merkezinde 3 engelliye saatlerce işkence edildi

2 Haziran’da yaşanan olayda, hasta bakıcı Halil İbrahim B.’nin, zihinsel engelli 3 kişiyi etkinlik odasına kilitlediği belirtildi. Odada bulunan Halil İbrahim Gazioğlu (45), Ahmet İsmail Genç’in (57) gözlerine defalarca parmaklarını sokarak ağır yaraladı. Halil İbrahim Yalaz (28) ise Genç’in üzerine atlayarak bacaklarına baskı uyguladı ve darp etti.

Yaklaşık 2 saat süren şiddet anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında sosyal hizmet uzmanı, kurumun sorumlu müdürü, hasta bakıcı, bakım merkezinin kurucu müdürü ve teknisyen gözaltına alındı.

İŞKENCE GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDI

Sabah'ta yayınlanan görüntülerde Halil İbrahim Gazioğlu'nun Ahmet İsmail Genç'in gözlerine sürekli hamle yaptığı, parmaklarına gözlerini soktuğu, Genç'in gözlerinden de kanlar geldiği görüldü. Genç'in kapıyı açmaya çalıştığı ancak kapalı olunca başaramadığı bu esnada arkasından gelen Gazioğlu'nun şiddet olaylarına devam ettiği görülüyor.

GÖZ KAPAĞINDA DOKU YIRTILMASI TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından yaralanan Ahmet İsmail Genç ile olayın faili olduğu belirtilen Halil İbrahim Gazioğlu ve Halil İbrahim Yalaz, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Konuşma bozukluğu bulunan ve kendisini ifade edemeyen Genç’in ilk muayenesinde, göz içi ve çevresinde kan birikimleri (hematom) ile göz kapağında doku yırtılması (laserasyon) tespit edildi. Yaralanmaların basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu bildirildi.

HASTA BAKICI TUTUKLANDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında sosyal hizmet uzmanı Ahmet S. (39), kurumun sorumlu müdürü Ali Rıza K. (36), hasta bakıcı Halil İbrahim B. (36), bakım merkezinin kurucu müdürü Muhammet Hamza V. (34) ve teknisyen Rafet K. (63) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden hasta bakıcı Halil İbrahim B. tutuklanırken, diğer dört şüpheli serbest bırakıldı.