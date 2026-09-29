Sayıştay rapurunda ortaya çıktı: BDDK'da atamalar performansa bakmadan yapılmış

Sayıştay’ın 2025 yılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) denetim raporuna göre, kurumda bazı daire başkanı ve grup başkanı kadrolarına yapılacak atamalarda mevzuatın gerektirdiği performans değerlendirmeleri yapılmadan doğrudan "A" düzeyi veya eşdeğeri kabul edilerek atama gerçekleştirildiği belirlendi.

Ekonomim'den Canan Sakarya'nın haberine göre, 2017 ve sonrasındaki atamalarda son 3 yıllık ya da son 1 yıllık performans değerlendirmelerinin atanan kişiler için yapılmadığı saptandı.

BDDK'DAN "YOĞUNLUK VARDI" SAVUNMASI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verdiği yanıtta, ilgili dönemin yoğun birim ve unvan değişikliklerine denk geldiğini savundu.

Kurum, Ankara’dan İstanbul’a taşınma sürecindeki aksaklıklar sebebiyle Kurul Kararı doğrultusunda söz konusu yıllara mahsus olmak üzere tüm personelin performansının "A" düzeyinde kabul edilmesinin kararlaştırıldığı savunmasında bulundu.

YÖNETMELİĞE GÖRE PERFORMANS NOTU GEREKİYOR

Ancak BDDK İnsan Kaynakları Yönetmeliği’ne göre, daire başkanı ve grup başkanı kadrolarına atanabilmek için kurumda performans değerlendirmesinin yapılması ve son üç performans değerlendirmesinin "A" düzeyi veya eşdeğeri seviyede bulunması şartı aranıyor.

Öte yandan Sayıştay raporunda, kurumun araç kiralama hizmet alımı ihalesinde de Kamu İhale Kanunu'ndaki temel ilkelere aykırı bir şekilde pazarlık usulü ihale yöntemine başvurduğu tespit edildi.