Yasa dışı bahis sitelerine hizmet veren 30 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma dosyasına yansıyan tespitler, yasa dışı bahsin döndürdüğü kayıt dışı paranın ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. İncelemelerde, 2023 ile 2026 yıllarını kapsayan dönem içerisinde toplam 4.1 milyar TL tutarında işlem hacmi gerçekleştiği belirlendi.

9 FARKLI BAHİS SİTESİ MERCEK ALTINDA

Yürütülen adli çalışma kapsamında, organize şekilde faaliyet gösteren 9 ayrı yasa dışı bahis sitesi tek tek deşifre edildi. Yapılan incelemeler doğrultusunda;

Grandpashabet,

Ramadabet,

Merit Royalbet,

Superbet,

Maxwin,

Asusbet,

Venombet,

Verabet,

Mersobahis

isimli yasadışı bahis sitelerine finansal ve operasyonel hizmet sağladığı tespit edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

505 BANKA HESABI VE 82 KRİPTO CÜZDANA BLOKE

Soruşturmanın mali ayağında ise kara para trafiğine doğrudan müdahale edildi. Suçtan elde edilen malvarlığı değerleri kapsamında olduğu değerlendirilen finansal araçlara yönelik geniş çaplı kısıtlama kararları alındı. Bu kapsamda, şüpheli 30 şahsa ait olan 505 adet banka hesabı ile suç gelirlerinin aktarıldığı belirlenen 82 kripto varlık cüzdanı hesabına mahkeme kararıyla bloke işlemi uygulandı.