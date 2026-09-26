Yağmur kuvvetli rüzgarla Türkiye'ye Kuzey'den giriş yapacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 26 Eylül hava durumu raporuna göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Trakya, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul’un kuzeyi, Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir’in kuzeyi, Afyonkarahisar’ın batısı, Van’ın güney ve doğusu ile Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

SICAKLIK VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde biraz artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara’nın doğusu ile Kuzey Ege’de rüzgarın 40-60 kilometre saat hızla kuvvetli eseceği öngörülüyor.

MGM’nin raporunda güncel meteorolojik uyarı bulunmadığı belirtildi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara’da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Trakya, İstanbul’un kuzeyi, Çanakkale’nin doğusu ve Balıkesir’in kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bursa 26 derece parçalı bulutlu, Çanakkale 25 derece az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacak. Çanakkale’nin doğusunda akşam saatlerinden sonra sağanak bekleniyor. İstanbul 25 derece parçalı bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Kırklareli 22 derece parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Ege’de hava az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinde parçalı bulutlu olacak. Gece saatlerinden sonra Afyonkarahisar’ın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Afyonkarahisar 23 derece, İzmir 27 derece, Manisa 28 derece, Uşak 25 derece olacak.

Akdeniz’de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Öğle saatlerinden sonra Antalya’nın batısının iç kesimlerinde, gece saatlerinden sonra Batı Akdeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Adana 34 derece parçalı bulutlu, Antalya 30 derece parçalı ve az bulutlu olacak. Antalya’da öğleden sonra batı iç kesimlerde, gece saatlerinden sonra il genelinde sağanak bekleniyor. Hatay 31 derece parçalı bulutlu, Isparta 26 derece parçalı bulutlu ve gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı olacak.

İç Anadolu’da hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ankara 24 derece, Eskişehir 24 derece, Konya 24 derece, Nevşehir 23 derece olacak.

Batı Karadeniz’de hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. Bolu 23 derece, Düzce 24 derece, Sinop 25 derece, Zonguldak 23 derece olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz’de hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus görülecek. Amasya 23 derece parçalı bulutlu, Rize 23 derece, Samsun 23 derece, Trabzon 22 derece parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Doğu Anadolu’da hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Hakkari çevreleri ile Van’ın güney ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Erzurum 26 derece, Kars 25 derece, Malatya 29 derece parçalı bulutlu olacak. Van 24 derece parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Güneydoğu Anadolu’da hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Diyarbakır 33 derece, Mardin 32 derece, Siirt 32 derece, Şanlıurfa 33 derece olacak.