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Halk TV Türkiye Hava değişiyor: Yarın başlayıp 5 gün sürecek! AKOM gün gün açıkladı

Hava değişiyor: Yarın başlayıp 5 gün sürecek! AKOM gün gün açıkladı

İstanbul'da yazdan kalma sıcak günler yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor. AKOM'un raporuna göre cumartesi gününden itibaren kentte 5 gün boyunca sağanak yağış ve belirgin sıcaklık düşüşü bekleniyor.

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Hava değişiyor: Yarın başlayıp 5 gün sürecek! AKOM gün gün açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), yayımladığı son haftalık hava tahmin raporuyla İstanbulluları uyardı. Cumartesi gününden itibaren megakentte havanın belirgin şekilde değişeceği ve sağanak yağışların 5 gün boyunca etkili olacağı bildirildi.

AKOM verilerine göre, Cumartesi gününe kadar 22-24°C aralığında seyreden hava sıcaklıkları, Pazar günü itibarıyla azalarak 20°C'nin altına gerileyecek. Yağışların hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Hava değişiyor: Yarın başlayıp 5 gün sürecek! AKOM gün gün açıkladı - Resim : 1

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GÜN GÜN İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNİ

AKOM’un paylaştığı hava tahmin raporunun detayları şu şekilde:

26 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu, yerel yağmurlu

27 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağmurlu

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu

29 Eylül Salı: Kuvvetli sağanak yağmurlu

30 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

01 Ekim Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Hava değişiyor: Yarın başlayıp 5 gün sürecek! AKOM gün gün açıkladı - Resim : 3

ÖZELLİKLE SALI GÜNÜNE DİKKAT!

Rapor verilerine göre en yoğun yağışın metrekareye 15 ila 35 kg yağış düşmesi beklenen 29 Eylül Salı günü gerçekleşeceği öngörülüyor.

Sıcaklıkların da aynı tarihten itibaren düşerek Çarşamba günü en düşük 12°C, en yüksek 16°C seviyelerine gerileyeceği tahmin ediliyor

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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