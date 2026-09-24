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Halk TV Türkiye Yağmur İstanbul’u terk etmedi: Yeniden başlayacağı tarih belli oldu

Yağmur İstanbul’u terk etmedi: Yeniden başlayacağı tarih belli oldu

İstanbul’da kısa süreliğine mola veren yağışlar yeniden kenti etkisi altına almaya hazırlanıyor. AKOM’un raporuna göre, Cumartesi günü başlayacak yağmur geçişleri, pazar günü ve hafta başında gök gürültülü sağanak şeklinde devam edecek.

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Yağmur İstanbul’u terk etmedi: Yeniden başlayacağı tarih belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre kentte kısa süreli mola veren yağışlar, hafta sonu itibarıyla yerini kuvvetli sağanak yağışa bırakacak.

HAFTA SONU YAĞIŞLAR TEKRAR BAŞLIYOR

AKOM verilerine göre, 25 Eylül Cuma günü az bulutlu ve açık bir hava beklenirken sıcaklıkların en yüksek 23°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Ancak 26 Eylül Cumartesi gününden itibaren parçalı bulutlu havayla birlikte yerel yağmur geçişleri başlayacak.

Yağmur İstanbul’u terk etmedi: Yeniden başlayacağı tarih belli oldu - Resim : 1

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Cumartesi günü 22-24°C aralığında olması beklenen hava sıcaklıklarının, Pazar gününden itibaren azalarak yeniden 20°C’nin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.

Yağmur İstanbul’u terk etmedi: Yeniden başlayacağı tarih belli oldu - Resim : 3

PAZAR VE HAFTA BAŞINA "GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK" UYARISI

Sağanaktan en çok etkilenecek günler ise Pazar, Salı ve Çarşamba olarak öne çıkıyor.

27 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

28 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu

29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

30 Eylül Çarşamba: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Sağanak Yağış
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